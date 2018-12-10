ЕС ввел санкции против организаторов "выборов" на Донбассе

Новости Украины: Министры иностранных дел стран ЕС в понедельник утвердили решение о введении санкций против ответственных за организацию "выборов" в ОРДЛО.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин признателен Евросоюзу за решение о санкциях в отношении ответственных за проведение фейковых "выборов" на Донбассе.

"Благодарен за решение ЕС ввести санкции против тех, кто виновен в фейковых "выборах" на Донбассе", - написал глава МИД в микроблоге в Твиттере.

Дякую ЄС за рішення накласти санкції на відповідальних за псевдовибори на Донбасі. Сьогодні в Брюсселі закликатиму міністрів дати чітку і комплексну відповідь на агресію на морі.Також обговоримо підтримку Азовському регіону у зв’язку із блокадою РФ Керченської протоки — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 10 декабря 2018 г.

П.Климкин также отметил, что в понедельник на заседании Совета ЕС по иностранным делам он попросит министров дать "комплексный и четкий ответ" на агрессию РФ в районе Керченского пролива. Кроме того, по его словам, будет обсуждаться вопрос поддержки Евросоюзом ситуации в акватории Азовского моря, сложившейся в результате блокады Керченского пролива.

Как сообщалось, на территории самопровозглашенных незаконных формирований "ДНР" и "ЛНР" 11 ноября проходило "голосование" на так называемых "выборах" "глав республик" и "депутатов народных советов". Международная общественность выступила с осуждением псевдовыборов. В Европейском Союзе, США, Японии заявили, что их проведение является нарушением Минских договоренностей. Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что фейковые выборы на Донбассе никем не будут признаны, а Россия понесет ответственность за их проведение. В результате этих псевдовыборах главарем "ДНР" был "избран" Денис Пушилин.