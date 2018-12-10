Ситуация на Донбассе: оккупанты понесли потери

За минувшие сутки боевики 14 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один украинский военнослужащий получил ранение, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).
"9 декабря российские оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник продолжает применения вооружения, запрещенные минскими соглашениями… В ходе боевых действий, 9 декабря, ранения получил один военнослужащий Объединенных сил", – говорится в сводке на странице штаба ООС в Фейсбук в понедельник утром.
Незаконные вооруженные формирования открывали прицельный огонь из минометов калибра 82-мм по украинским позициям в районах населенных пунктов Новотошковское, на Луганщине и хутора Свободного - на Попаснянском направлении. Всего для обстрелов боевики использовали 19 мин.
По опорным пунктам наших войск вблизи населенных пунктов Станица Луганская, Авдеевка, Тарамчук, Красногоровка, шахта Бутовка, Павлополь, Водяное и Гнутово НВФ вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", – сказано в сообщении. По данным украинской разведки, в течение 9 декабря, 2 боевика были уничтожены, еще 4 - ранены.
Напомним, в воскресенье, 9 декабря, боевики 11 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС) 1 украинский военнослужащий получил ранения.