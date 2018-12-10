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Ситуация на Донбассе: оккупанты понесли потери

Ситуация на Донбассе: оккупанты понесли потери
09:48 Сегодня Телеграф Фото: Минобороны Украины

Новости Украины: За минувшие сутки боевики 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен украинский военнослужащий.

За минувшие сутки боевики 14 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один украинский военнослужащий получил ранение, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"9 декабря российские оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник продолжает применения вооружения, запрещенные минскими соглашениями… В ходе боевых действий, 9 декабря, ранения получил один военнослужащий Объединенных сил", – говорится в сводке на странице штаба ООС в Фейсбук в понедельник утром.

Незаконные вооруженные формирования открывали прицельный огонь из минометов калибра 82-мм по украинским позициям в районах населенных пунктов Новотошковское, на Луганщине и хутора Свободного - на Попаснянском направлении. Всего для обстрелов боевики использовали 19 мин.

По опорным пунктам наших войск вблизи населенных пунктов Станица Луганская, Авдеевка, Тарамчук, Красногоровка, шахта Бутовка, Павлополь, Водяное и Гнутово НВФ вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", – сказано в сообщении. По данным украинской разведки, в течение 9 декабря, 2 боевика были уничтожены, еще 4 - ранены.

Напомним, в воскресенье, 9 декабря, боевики 11 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС) 1 украинский военнослужащий получил ранения.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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