На Донбассе за день ранен один украинский военный

Новости Украины: Боевики 11 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС) в воскресенье, 9 декабря, 1 украинский военнослужащий получил ранения.

Российские оккупационные силы с начала суток осуществили в районе проведения операции Объединенных сил 11 обстрелов, в том числе и из запрещенного оружия. Один украинский боец ранен. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"На протяжении текущих суток российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник продолжает применение вооружения, запрещенного Минскими соглашениями", - говорится в вечерней сводке.

В частности, отмечается, что оккупанты открывали прицельный огонь из минометов калибра 82 мм по позициям Объединенных сил неподалеку Новотошковского, что на Луганщине, и хутора Вольного - на Попаснянском направлении. По опорным пунктам украинских войск вблизи хутора Вольного, Авдеевки, Тарамчука, Красногоровки, Павлополя, Водяного и Гнутово российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В ходе боевых действий 9 декабря ранения пострадал один военнослужащий Объединенных сил", - проинформировали в штабе.