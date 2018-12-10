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Понедельник, 10.12.2018
Военное положение: Сколько заплатят резервистам и военнообязанным
Военное положение: Сколько заплатят резервистам и военнообязанным
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Военное положение: Сколько заплатят резервистам и военнообязанным

Военное положение: Сколько заплатят резервистам и военнообязанным
09:37 Сегодня Телеграф Фото: пресс-служба Минобороны Украины

Новости Украины: В Минобороны рассказали, сколько резервистам и военнообязанным заплатят за учебные сборы.

Резервистам и военнообязанным будут платить деньги за участие в учебных сборах, которые проводят в связи с введением военного положения. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Военнообязанным и резервистам за время прохождения сборов выплачивается:

  • суточные за каждый день пребывания на сборах (но не по 60 грн как всем, а в процентах — от 20% до 50% (от 60 грн) в зависимости от воинского звания);
  • средний заработок на предприятиях (организациях), в которых работают призванные на сборы граждане, с последующим возмещением этих расходов Министерством обороны;
  • военнообязанным и резервистам, которые не работают, воинскими частями выплачивается денежное обеспечение в размере прожиточного минимум (1762 грн в 2018 году).

Резервистам, кроме того, выплачивается:

  • денежная выплата в размере от 1,5 до 2 прожиточных минимумов (1762 грн) в зависимости от воинского звания;
  • единовременное денежное поощрение по итогам службы в резерве в прошлом году (от 1600 до 3100 грн).

Из начисленных сумм удерживаются ставки налога на доходы физических лиц (18%) и военного сбора (1,5%).

Ссылки на полные тексты нормативных документов по вопросам денежного, вещевого, жилищного и социального обеспечения военнослужащих (резервистов) можно найти тут.

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Напомним, 26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положениясроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории. 3 декабря в Украине стартовали масштабные сборы резервистов.

Как сообщалось, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинские обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина". Петр Порошенко призвал НАТО увеличить свое присутствие в Черном море.

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Минобороны, ВСУ, Резервисты, Военное положение, Военнообязанные.
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