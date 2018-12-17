Банки Украины выходят на рекорд по прибыли за 10 лет

Новости Бизнеса: По предварительным оценкам, прибыль может стать рекордной за более 10 лет.

В Национальном банке ожидают, что по результатам 2018 года банковский сектор станет самым прибыльным за более 10 лет.

Об этом во время "Представления отчета о финансовой стабильности" заявила первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.

"По результатам 2018 года сектор получит прибыль. По итогам 10 месяцев текущего года банки получили прибыль в размере около 15 млрд грн, и мы прогнозируем, что прибыльность банковского сектора будет расти и в следующем году", - сказала Рожкова.

Она отметила, что этому послужили рост операционной прибыли и снижение отчислений в резервы. Благодаря этому банки возобновили кредитование, особенно оживилось потребительское кредитование.

"В следующем году мы ожидаем, что темпы роста потребительского кредитования сохранятся и составят 30 -35% г/г", - сказала Рожкова.

Напомним, что за 2017 год банки Украины получили 26,472 млрд грн убытков. В 2016 году убытки банков составили 159,388 млрд грн, в 2015 году - 66,6 млрд грн, в 2014 году - 52,966 млрд грн.