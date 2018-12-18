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В Украине резко выросла безработица

В Украине резко выросла безработица
09:30 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Количество безработных украинцев подскочило после завершения сбора урожая.

В ноябре 2018 года официальный уровень безработицы в Украине вырос на 29,6 тысяч до 301 тысячи человек. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Таким образом, официальная безработица составляет 1,2% населения трудоспособного возраста (в октябре было 1,1%).

По официальным данным, процент безработных в стране резко вырос после завершения сбора урожая.

Средний размер пособия по безработице составлял 2670 грн, что на 33 грн больше, чем в октябре. Количество вакансий составило 81,2 тысяч, что на 16,1 тысяч меньше, чем в октябре - 97,3 тысяч. Большинство безработных в Украине - женщины (174,4 тысяч), мужчин - 126,6 тысяч. В основном от отсутствия работы страдает городское население - 175,2 тысяч против 125,8 тысяч в селе.

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Напомним, Государственная фискальная служба сообщила, что родители, у которых трое и более детей в возрасте до 18 лет, имеют право на льготу при уплате налога на земельный участок.

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Безработица, Работа, Трудоустройство, Безработные.
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