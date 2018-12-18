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НБУ выпускает памятную монету посвященную Киеву

НБУ выпускает памятную монету посвященную Киеву
09:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: bank.gov.ua

Новости Бизнеса: На монете изображены главные символы Киева - Парковый мост, Софийский собор, Парламент, а также каштановая ветка.

С 20 декабря Национальный банк Украины вводит в обращение монету, посвященную Киеву.Об этом сообщает ТСН.uа.

"Новая памятная монета будет с символами столицы. В частности, на монете изображены главные символы Киева - Парковый мост, Софийский собор, Парламент, а также каштановая ветка", - говорится в сообщении. Как отмечается, ее номинал – 5 гривень, а тираж - 45 тысяч экземпляров.

Фото: bank.gov.ua

Как сообщалось, в ноябре Национальный банк ввел в обращение в Украине шестиугольные монеты из серебра, входящих в набор "К 100-летию Национальной академии наук Украины" – "Эра мира", "Эра перемен", "Эра технологий", "Человек, время, пространство".

Кроме того, Национальный банк Украины выпустит памятную монету "К новогодним праздникам".

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НБУ, Киев, Монеты, Памятная монета.
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