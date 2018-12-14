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Нацбанк выпустит памятную "новогоднюю" монету

Нацбанк выпустит памятную &quot;новогоднюю&quot; монету
15:58 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины выпустит памятную монету "К новогодним праздникам".

Национальный банк Украины с 17 декабря 2018 года вводит в обращение памятную монету «К новогодним праздникам» из нейзильбера номиналом 5 гривень. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Посвященная новогодне-рождественским праздникам - веселому, радостному периоду, отличающимся своей особой обрядностью, богатством фольклора, этнографической самобытностью. Новый год - это не просто канун новых 12 месяцев, а один из древнейших и загадочных праздников, ожидание и празднование которого связаны с миром добрых сказок и магии.

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В общечеловеческой культурной традиции это событие, что на протяжении веков отмечается во всех странах и на всех континентах. В Украине новогодне-рождественские празднования имеют особую длительную историю, богатую разнообразную атрибутику и сохранили древние традиции", - говорится в сообщении. На аверсе монеты на зеркальном фоне размещены: вверху надпись - Украина, под которой малый Государственный Герб Украины, в центре - три ангела; слева - год чеканки монеты 2018; внизу - номинал 5 гривень; по кругу - стилизованное изображение снежинок и звездочек; логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (справа).

На реверсе монеты изображена цветная рождественская звезда (использована тампопечать) - один из символов народного обряда колядования, древний символ солнца, огня и тепла; вокруг звезды надпись: С Новым годом и Рождеством Христовым.

 Монета «К новогодним праздникам» из нейзильбера выходит номиналом 5 грн тиражом 50 тысяч штук.

Изменения на валютном рынке: когда украинцы смогут покупать валюту онлайн

Напомним, Нацбанк Украины объясняет текущую девальвацию гривни психологическим фактором. Текущая ситуация на наличном валютном рынке является результатом обусловленного последними новостями психологического фактора, и после ослабления его давления конкуренция среди участников рынка обусловит укрепление курса гривни к рыночному уровню, определенного фундаментальными факторами.

Кроме того, в Нацбанке Украины посоветовали в случае сомнений в подлинности банкнот проверить наличие нескольких защитных элементов.

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НБУ, Нацбанк, Новогодние праздники, Памятная монета.
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