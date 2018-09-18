Изменения на валютном рынке: когда украинцы смогут покупать валюту онлайн

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал проект структуры валютного регулирования, который вступит в силу вместе с введением в действие закона "О валюте и валютных операциях" 7 февраля 2019 года.

Согласно пресс-релизу центробанка, соответствующие материалы заместитель председателя НБУ Олег Чурий и специалисты департамента открытых рынков НБУ представили банковскому и экспертному сообществу.

Как отмечается в сообщении, в отличие от запутанной действующей базы из 56 нормативно-правовых актов в сфере валютного регулирования, новая база нормативно- правовых актов будет простой и понятной. Она состоит из семи новых ключевых нормативно-правовых актов в сфере валютного регулирования, которые будут определять: структуру валютного рынка и правила торговли иностранной валютой и банковскими металлами; порядок расчетов, операций по покупке и переводу иностранной валюты на территории Украины и за границу; трансграничное перемещение наличной национальной и иностранной валюты, банковских металлов, а также ценных бумаг в документарной форме банками, юридическими и физическими лицами; общий перечень мер защиты для возможного применения Нацбанком, критерии и порядок их введения, условия их продления и досрочного прекращения; перечень введенных мер защиты и порядок их применения (антикризисное постановление, имеет временный характер); другие инструменты стабилизации денежно-кредитного рынка (резервирование по валютным операциям), а также уведомительную систему сбора информации о валютных операциях и порядок соблюдения предельных сроков расчетов, установленных Нацбанком.

"Разработка структуры валютного регулирования - это первый шаг к воплощению в жизнь закона" О валюте и валютных операциях ". Далее мы будем наполнить их содержанием. При этом проект каждого из постановлений мы планируем обсудить с банковским и экспертным сообществом прежде, чем окончательно завершить их отработку и обнародовать их финальную версию для ознакомления общественности за месяц до вступления в силу ", - цитирует пресс-служба НБУ О.Чурия.

Согласно закону "О валюте и валютных операциях" ряд шагов по либерализации валютного регулирования будет реализован сразу после вступления в силу закона. В частности, предельный срок осуществления расчетов по экспортно-импортным контрактам будет расширен до 365 дней (в настоящее время он составляет 180 дней); будет отменен валютный надзор для экспортно-импортных операций на сумму до 150 тыс. грн; индивидуальные валютные лицензии будут отменены и появится система электронных лимитов; будут отменены санкции в виде прекращения внешнеэкономической деятельности за нарушение сроков расчетов; будет разрешена online покупка иностранной валюты физическими лицами, при этом на такие операции будет распространяться аналогичный лимит, как и на покупку наличной валюты (сейчас - до 150 тыс. грн в день в эквиваленте).

"Будут ли в новых нормативно-правовых актах другие шаги по валютной либерализации, кроме тех, которые уже предусмотрены законом "О валюте и валютных операциях", будет зависеть от макроэкономических условий на момент завершения работы над новым валютным регулированием. Как и раньше, ключевая задача Национального банка - обеспечить макроэкономическую и финансовую стабильность в Украине, поэтому дальнейшее ослабление правил проведения валютных операций будет возможным только при благоприятных макроэкономических условиях ", - подчеркнул О.Чурий.

Закон "О валюте и валютных операциях" был принят Верховной Радой 21 июня 2018 года. Документ вступил в силу 7 июля и вводится в действие через семь месяцев переходного периода со дня вступления в силу.