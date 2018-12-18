Гройсман: ГФС будет разделена на налоговое и таможенное направление

Новости Бизнеса: Гройсман отметил, что сегодня Кабмин примет решение по поводу разделения ГФС на налоговое и таможенное направления.

Сегодня правительство примет решение о начале реформирования Государственной фискальной службы. Об этом на заседании правительства сказал Премьер-министр Владимир Гройсман.

"Мы сегодня примем решение, которое даст начало настоящей реформе ГФС. Она будет разделена на налоговое и таможенное направление. Что касается таможенного направлении, это 7 сканирующих систем на границах нашего государства, чтобы эффективнее бороться с контрабандой", - заявил Гройсман.

По его словам, таможенные поступления в бюджет увеличились на 300-400 миллиона гривен после того, как усилили борьбу с таможенными схемами на границе.

"Это серьезный результат, но на этом останавливаться не нужно. Для упрощения экспортно-импортных операций будет внедрено единое таможенное окно", - отметил Премьер-министр.