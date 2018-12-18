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Итоги заседания Совета ассоциации Украина - ЕС: 8 договоров на 400 млн. евро

Итоги заседания Совета ассоциации Украина - ЕС: 8 договоров на 400 млн. евро
00:17 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: В Брюсселе подписали восемь соглашений на €400 миллионов.

В ходе проведения заседания Совета ассоциации ЕС-Украина стороны подписали 8 финансовых соглашений на общую стоимость свыше 400 миллионов евро.

Об этом в понедельник во время подхода к прессе заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман после завершения работы украинской правительственной делегации в Европейской Комиссии, передает корреспондент Укринформа.

"Мы подписали восемь соглашений в различных сферах - это и инфраструктура, дороги, вопросы профессионально-технического образования... Общая сумма превысит 400 миллионов евро по различным проектам, которые Евросоюз нам будет помогать реализовывать. Я доволен тем, что мы прошли все вопросы, которые были запланированы, встретили абсолютную поддержку Украины нашими партнерами в Европейском Союзе и настрой на дальнейшее сотрудничество", - подчеркнул глава правительства Украины.

Он сообщил, что в течение дня провел встречи с высшим руководством Европейского Союза, включая президента Европейского совета Дональда Туска, президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера, вице-президентов Еврокомиссии Мароша Шевчовича и Валдиса Домбровскиса, Еврокомиссара Йоганнеса Хана. Состоялась также встреча в формате пятого Совета ассоциации ЕС Украина при участии Высокого представителя ЕС Федерики Могерини.

В результате, по словам Гройсмана, стороны смогли обсудить все направления двустороннего секторального сотрудничества.

"Первое. Мы договорились о том, что будем углублять сотрудничество в интеграции цифрового рынка. Второе направление - энергетическая сфера. Мы очень хорошо в этом вопросе работаем. Третий приоритет - это вопрос таможенный. Мы в ближайшее время начнем реформу самой таможенной службы и налоговой службы, это нужно делать на основе объединения наших возможностей с нашими европейскими партнерами", - подчеркнул Премьер-министр Украины.

В контексте реализации инфраструктурных проектов, по его словам, достигнута договоренность о направлении в Украину оценочной миссии Еврокомиссии, которая поможет определить потребности в развитии инфраструктуры Приазовья и Восточной Украины. Такая работа будет проводиться в развитие предыдущих договоренностей, достигнутых Президентом Украины во время визита в Брюссель несколько дней тому назад.

По словам Гройсмана, практически каждая встреча с европейскими партнерами начиналась с обсуждения вопросов безопасности, в частности, ситуации, сложившейся в результате неприкрытой агрессии против Украины со стороны Российской Федерации. "Мы говорили о наших военных моряках, которые находятся сегодня в плену в российских тюрьмах. Соответственно, я предложил, чтобы наши европейские партнеры, наши международные партнеры все же рассматривали позицию относительно зеркальных санкций. Если Россия задерживает судна в Керченском проливе и в Азовском море, которые принадлежат не только Украине, но и странам Европейского Союза, то соответствующим образом мы также зеркально должны действовать по отношению к тем судам, которые выходят из российских портов в порты демократических стран", - отметил украинский чиновник.

Как сообщалось, Украина ставит целью полностью интегрироваться в энергорынок ЕС, а также сохранить свою роль как ключевого транзитера газа при совместном управлении ее газотранспортной системой.

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ЕС, Дональд Туск, Валдис Домбровскис, Жан-Клод Юнкер, Владимир Гройсман, Федерика Могерини, Совет ассоциации, Марош Шевчович, Йоганнес Хан.
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