Гройсман: Наша главная цель – это интеграция Украины в энергетический рынок ЕС

Новости Бизнеса: За последние три года Украина полностью изменила условия функционирования рынков газа и электроэнергии в соответствии с европейскими требованиями.

Украина ставит целью полностью интегрироваться в энергорынок ЕС, а также сохранить свою роль как ключевого транзитера газа при совместном управлении ее газотранспортной системой.

Об этом сказал Премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам энергетического союза Марошем Шефчовичем.

По словам главы правительства, распространение на Украину режима внутреннего рынка газа ЕС является ключевым элементом концепции поставки газа в ЕС и Украину после 2019 года, когда закончится контракт на транзит российского газа по территории Украины.

"Произошедшие изменения подтверждают очевидное: наша главная цель – это интеграция Украины в энергетический рынок ЕС. В свою очередь украинская ГТС доказала свою надежность и способность обеспечивать бесперебойный транзит газа даже в сложных условиях". - сказал Гройсман.

Он добавил, что Украина и далее призывает объективно и трезво оценить угрозы от российского проекта "Северный поток-2", который является исключительно энергетическим оружием России, направленным как против Украины, так и против стран Европейского Союза.

Глава правительства также сообщил о ходе внедрения общегосударственной программы энергоэффективности и создании Фонда энергоэффективности, а также дальнейшего процесса анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины".

Он добавил, что благодаря тесному партнерству энергетическая сфера является одной из самых передовых в контексте выполнения обязательств Украины по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом.