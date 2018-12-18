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В Минагропроде рассказали, в каком состоянии посевы озимых

В Минагропроде рассказали, в каком состоянии посевы озимых
14:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: В хорошем и удовлетворительном состоянии находится 86% посевов озимых.

Обследование посевов озимых зерновых показывает, что всходы получены на площади 6,9 млн га (97%), из них в хорошем и удовлетворительном состоянии находится 86%.

Согласно сообщению Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, в слабом и изреженном состоянии – 14% посевов.

По сравнению с прошлогодними показателями, нынешние всходы посевов под урожай 2019 года находятся в лучшем состоянии. Так, в 2017 году на аналогичную дату в слабом и изреженном состоянии находилось 19% озимых зерновых.

Урожай украинских зерновых продолжает бить рекорды

Украинские аграрии по состоянию на 17 декабря засеяли озимыми зерновыми культурами 7,1 млн га площадей (99%) при прогнозе 7,2 млн га.

Напомним, по итогам обмолота 96% площадей урожай зерновых в Украине уже превысил исторический максимум.

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АПК, Зерновые, Урожай, Минагропрод.
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