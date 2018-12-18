В Украине объявлено 12 конкурсов по распределению добычи нефти и газа

Новости Бизнеса: Проект решения на заседании правительства представил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

Правительство объявило 12 конкурсов на заключение соглашений о распределении продукции в сфере добычи нефти и газа в пределах шести областей Украины.

Речь идет о проведении конкурсов о заключении соглашений на распределение углеводородов, которые добываются в пределах участков Варвинская, Балаклейская, Берестянская, Бузивская, Грунивская, Зиньковская, Иванковская, Ичнянская, Ахтырская, Русановская, Софиевская, Угнивская", - сказал Насалик.

По его словам, речь идет об Ивано-Франковской, Львовской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской областях.

"Наращивание собственной добычи газа и отказ от импорта из России является одним из приоритетов правительства, который был утвержден еще в 2016 году. Исходя из приоритетов правительства, межведомственная комиссия поддержала инициативу Sigma Blazer и других американских компаний относительно проведения 12 открытых конкурсов на поиск и добычу нефти и газа на условиях соглашения о разделе продукции", - добавил Насалик.

По его словам, ожидается привлечение не менее 10 млрд грн в геологическое изучение и не менее 50 млрд грн - в добычу.