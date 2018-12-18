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НКРЭКУ утвердила методику формирования платы, за присоединение к энергосетям

НКРЭКУ утвердила методику формирования платы, за присоединение к энергосетям
23:51 Вт, 18 Декабрь 2018 Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Бизнеса: Принять ставки платы за стандартное и нестандартное присоединение мощности НКРЭКУ планирует до конца текущего года.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила методику формирования платы за присоединение к системам передачи и распределения электрической энергии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава регулятора Оксана Кривенко.

По ее словам, утверждение методики усилит позиции Украины в рейтинге Всемирного банка Doing Business, что позволит привлечь дополнительные инвестиции в экономику страны.

"На переходный период до 31 декабря 2020 года стоимость базовой ставки присоединение 1 кВт мощности для всех операторов систем распределения определена на уровне 3,48 тыс. грн/кВт (без НДС), как усредненный показатель стоимости создания 1 кВт мощности на степени напряжения 0,4 кВ, которая индексируется на уровень напряжения в точке присоединения и уровень загрузки трансформаторных подстанций основной сети", - написала Кривенко.

По словам главы регулятора, расчет платы за нестандартное присоединение предусматривает плату за присоединение мощности - произведение мощности, умноженное на ставку и плату за создание линейной части присоединения. Она отметила, что этим решением стимулируется присоединения объектов (электроустановок) на более высоком уровне напряжения, так как плата за нестандартное присоединение на более высоких степенях напряжения будет меньше. Ставка платы для электроустановок, предназначенных для производства электрической энергии, снижена на 10%. После переходного периода ставки будут рассчитаны на основе фактических капитальных затрат на присоединение.

Также Кривенко сообщила, что коэффициент загрузки трансформаторных подстанций определяется исключительно на базе фактического перетока электрической энергии. Коэффициенты загрузки и ставки присоединения устанавливаются на год, являются публичной информацией и публикуются на официальных сайтах операторов систем распределения.

Напомним, Кабинет министров Украины передал Минфину контроль над "Укрэнерго"

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Инвестиции, НКРЭКУ, Электросети, Оксана Кривенко.
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