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Среда, 19.12.2018
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МВФ улучшил прогноз роста ВВП в Украине на следующие два года

МВФ улучшил прогноз роста ВВП в Украине на следующие два года
06:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: МВФ значительно повысил прогноз роста ВВП Украины.

Международный валютный фонд спрогнозировал значительный рост реального ВВП Украины в течение следующих двух лет, которое, по анализу экспертов Фонда, может увеличиться с нынешних 3,447% до 4,433% в 2020 году.

Об этом говорится в пресс-релизе МВФ о решении Исполнительного совета фонда по утверждению новой программы кредитования Stand-by для Украины.

В частности, по итогам 2018 года, рост реального ВВП Украины ожидается на уровне 3,447% против 3,5%, прогнозируемых Фондом в октябре в обзоре "Перспективы мировой экономики".

В то же время, по новым данным, этот показатель прогнозируется в 2019 году на уровне 3,916%, а также 4,433% в 2020 году. Это значительно отличается от октябрьского обзора, в котором аналитики Фонда определили тенденцию падения ВВП Украины до уровня 2,7% в следующем году.

Как сообщалось, во вторник Исполнительный совет МВФ утвердил новую 14-месячную программу кредитования Stand-by (SBA) для Украины на общую сумму 3,9 млрд. долларов США. По мнению руководства Фонда, это обеспечит основу для стабильного роста украинской экономики в следующем году. Кроме того, было принято решение о безотлагательном выделении первого транша в размере 1,4 млрд долларов США.

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МВФ, Прогноз, ВВП.
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