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Ситуация на нефтяном рынке: Нефть Brent упала в цене

Ситуация на нефтяном рынке: Нефть Brent упала в цене
11:19 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса: На торгах в среду, 19 декабря, мировые цены на нефть снизились в цене.

Нефтяные котировки падали два дня подряд, больше всего дешевела WTI — почти на 8%. Нефть Brent упала в цене за день почти на 6%.

Баррель нефти североморской марки Brent продолжил во вторник терять в цене, около полуночи цены упали до отметки $55,91 — до уровня октября 2017 года. С начала дня падение цен составило почти 6%.

Торги в понедельник завершились на отметке $59,61 и стартовали во вторник на уровне $58,75. Котировки WTI снизились почти на 8% (колебались на уровне 7,95–7,97%). Нефть этой марки торгуется на отметке примерно $46,2, сообщает РБК.

Цены на нефть восстановились в среду после падения в течение трех предыдущих сессий на фоне признаков стабилизации фондовых рынков, хотя опасения об избытке сырья и замедлении роста глобальной экономики продолжили оказывать давление на котировки.

Обвал нефтяного рынка: нефть немного замедлила падение

Фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,8 процента до $56,70 за баррель. Фьючерсы на американский сорт нефти WTI торговались на отметке $46,48 за баррель, на 0,5 процента выше предыдущего закрытия.

Индекс S&P 500 завершил торги вторника небольшим ростом, а Dow Jones прибавил 0,35 процента, прервав череду снижений.

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Нефть, Баррель, Цены на нефть, Нефть Brent.
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