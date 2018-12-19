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Мэр Киева рассказал, на что будут потрачены 57 млрд доходов бюджета

Мэр Киева рассказал, на что будут потрачены 57 млрд доходов бюджета
16:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: КГГА

Новости Бизнеса: Почти 7 млрд грн планируется направить на развитие транспортной инфраструктуры Киева в 2019г.

Власти Киева в 2019 году продолжат улучшать транспортную инфраструктуру столицы, для чего предусмотрели финансирование на полную реконструкцию фуникулера, строительство станций метро на Виноградарь и достройку Подольско-Воскресенского моста, сообщил городской голова Виталий Кличко.

"Доходы бюджета запланированы в размере более 57 млрд грн. Мы продолжим глобальный ремонт дорог, обновление инфраструктуры, реконструкцию детсадов и школ, восстановление киевских парков, скверов, туристических объектов и публичных пространств столицы", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.

По словам мэра, на развитие транспортной инфраструктуры Киева в 2019 года планируется направить 6,9 млрд грн.

"В частности, это и финансирование строительства станций метро на Виноградарь, и средства на достройку Подольско-Воскресенского моста. Планируем полную реконструкцию Киевского фуникулера", - рассказал В.Кличко.

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Он также отметил, что именно на 2019 год приходится активная фаза реконструкции Шулявского путепровода.

Мэр рассказал, что в Киеве в следующем году появятся новые туристические объекты. "Мы уже начали строить мост, который соединит Владимирскую горку с Аркой дружбы народов. Планируем открыть его в конце весны. Он станет ключевой частью большого туристического маршрута по историческим местам центра столицы", - отметил В.Кличко.

При этом он добавил, что в рамках обустройства туристического маршрута будут также обновлены Пейзажная аллея, Аллея художников, исторические фонтаны столицы.

Городской голова также сообщил, что в 2019 году продолжится реконструкция и столичного зоопарка. Так, уже весной будут открыты после обновления три озера рядом со входом на территорию зоопарка и здание для зимовки птиц, а в течение года - новый вход, приматник и один из крупнейших в Киеве аквариумов.

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Киев, КГГА, Виноградарь, Транспорт Киева, Подольско-Воскресенский мост.
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