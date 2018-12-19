Нацбанк прогнозирует рост международных резервов на конец 2018

Новости Бизнеса: Международные резервы Украины могут вырасти почти до $20 млрд на конец 2018г.

Международные резервы Украины на конец 2018 года могут вырасти почти до $20 млрд, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) на веб-сайте.

"За счет новой программы SBA объемом 2,8 млрд СПЗ (около $3,9 млрд), привлечения на международных рынках капитала благодаря гарантии на $750 млн, которую вчера (18 декабря – ред) одобрил Совет исполнительных директоров Всемирного банка, а также финансирования от Европейской Комиссии объемом EUR1 млрд Украина сможет увеличить международные резервы почти до $20 млрд на конец 2018 года, что превышает последний прогноз Национального банка, и поддержать их на должном уровне в 2019 году", - говорится в сообщении.

Как сообщалось со ссылкой на предварительные данные, международные резервы Украины в ноябре 2018 года выросли на 5,8%, или на $974,5 млн, - до $17,712 млрд.

НБУ в начале ноября снизил прогноз международных резервов на конец 2018 года до $19,2 млрд с $20,7 млрд, на 2019 год - до $18,6 млрд с $18,8 млрд и на 2020 год – до $19,1 млрд с $19,7 млрд.