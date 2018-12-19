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Нацбанк ликвидирует еще один банк

Нацбанк ликвидирует еще один банк
11:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины решил ликвидировать признанный накануне неплатежеспособным ВТБ Банк.

Национальный банк Украины 18 декабря принял решение об отзыве банковской лицензии ВТБ Банка (Киев) – украинской дочки одноименного российского банка.

"Фонд гарантирования вкладов физических лиц на основании решения Национального банка об отзыве лицензии вчера (во вторник – ред.) принял соответствующее решение, и сегодня мы входим в ВТБ Банк как ликвидатор", - сообщили в пресс-службе фонда в среду.

По словам представителя пресс-службы Фонда, "решение о ликвидации банка обусловлено тем, что цена за активы ВТБ Банка, предложенная единым претендентом, была ниже, чем оценочная стоимость, ожидаемая Фондом гарантирования вкладов".

Как сообщалось, ТАСкомбанк подал заявку на участие в открытом конкурсе Фонда гарантирования вкладов относительно выведения с рынка неплатежеспособного ВТБ Банка.

По результатам такого конкурса принимающему или переходному банку могут быть переданы активы и обязательства неплатежеспособного банка или неплатежеспособный банк может быть продан инвестору в целом.

Согласно информации на сайте НБУ, в настоящее время соответствующий статус предварительно квалифицированных лиц имеют восемь банков: Универсал банк, Кредобанк, Мотор-банк, ТАСкомбанк, ПУМБ, Альфа-Банк, АСВИО банк и КИБ.

Как сообщило издание "Экономическая правда" со ссылкой на источник на банковском рынке, заявки на конкурс по отбору квалифицированных инвесторов для ВТБ Банка подал также и Альфа-банк, но он не внес гарантийный взнос, и единственным претендентом остался ТАСкомбанк.

Ранее сообщалось, что НБУ 27 ноября 2018 года отнес ВТБ Банк к категории неплатежеспособных. ФГВФЛ ввел временную администрацию в этот банк сроком на один месяц. Затем 28 ноября Фонд объявил о начале двух конкурсов: первый - на определение принимающего банка, заинтересованного принять участие в выведении с рынка неплатежеспособного ВТБ Банка, который в дальнейшем был отменен; второй - открытый конкурс по выведению с рынка этого банка.

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По данным НБУ, 97% вкладчиков АО "ВТБ Банк" (59,108 тыс. лиц) получат вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную ФГВФЛ сумму в 200 тыс. грн. Более крупные вклады будут возмещены в пределах указанной суммы. Всего ФГВФЛ обеспечит выплату гарантированной суммы в объеме 942,7 млн грн, при том что по состоянию на 1 октября 2018 года сумма средства клиентов на балансе банка составляла 3,676 млрд грн, в том числе срочные депозиты физлиц - 1,55 млрд грн, текущие счета физлиц - 0,42 млрд грн.

ВТБ Банк (ранее – банк "Мрия") основан в 1992 году. Его основным акционером является ОАО "Банк ВТБ" (РФ, 99,9959%).

Согласно данным НБУ, на 1 октября 2018 года по размеру чистых активов ВТБ Банк занимал 25-е место (7,582 млрд грн) среди 82 действовавших в стране банков.

Национальный банк 27 ноября признал ВТБ Банк неплатежеспособным, утром 28-го в главный офис банка вошла временная администрация Фонда гарантирования.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) согласовал прекращение деятельности Вернум Банка без ликвидации юридического лица

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НБУ, Банк, ВТБ Банк, Неплатежеспособный банк.
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