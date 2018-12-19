Новая кредитная программа для Украины: в МВФ обнародовали детали

Новая программа помощи stand-by для Украины на общую сумму 3,9 млрд долларов предусматривает предоставление первого транша немедленно в размере 1,4 млрд долларов США и просмотр выполнения программы для выделения следующих выплат каждые полгода.
Об этом говорится в официальном заявлении на сайте МВФ.
Отмечается, что программа будет сосредоточена на 4 приоритетах:
"Украинская власть успешно возобновила макроэкономическую стабильность и рост при поддержке международного сообщества. Благоразумная фискальная и монетарная политика, гибкий режим обменного курса помогли уменьшить дефицит фискального и текущего счетов.
Резервы были частично восстановлены, и уверенность возросла", - заявил первый заместитель директора и и.о. председателя Фонда Дэвид Липтон.
По его словам, новое соглашение stand-by "обеспечит опору для экономической политики украинской власти в течение следующего года, сохраняя последние тенденции экономического роста и способствуя еще более устойчивому росту".
"Вместе с поддержкой Всемирного банка и ЕС, это соглашение поможет Украине покрыть ее финансовые потребности", - подчеркнул он.
В то же время Липтон отметил, что имплементация программы "является предметом значительных рисков - как внутренних, так и внешних".
"Украинская власть сделала важные шаги для смягчения этих рисков, в том числе путем утверждения надежного бюджета на 2019 год, повышения тарифов на газ и отопление и принятия законодательства по совершенствованию управления в государственных банках.
Полная и своевременная реализация программы будет иметь решающее значение для ее успеха в контексте сложных вызовов", - добавил он.
Как сообщалось, Совет директоров Международного валютного фонда одобрил программу помощи stand-by для Украины на 14 месяцев на общую сумму 3,9 млрд долларов.
Как уточнили в Министерстве финансов, первый транш должен поступить в Украину до 25 декабря.
В октябре Международный валютный фонд и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by, которая заменит программу расширенного финансирования, истекающую в марте 2019 года.
Это произошло сразу после того, как правительство согласилось повысить цену на газ для населения на 23,5%, что было одним из ключевых требований кредитора.
5 декабря Кабинет министров одобрил проект меморандума о сотрудничестве между Украиной и МВФ. Для ее запуска новой программы необходимо было дождаться принятия ее Советом Фонда.