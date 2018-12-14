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Украина получит кредит в размере EUR36 млн от ЕБРР и ЧБТР

Украина получит кредит в размере EUR36 млн от ЕБРР и ЧБТР
17:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Европейский банк реконструкции и развития и Черноморский банк торговли и развития предоставят сумму для реализации проекта Rengy Solar B.V.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) предоставят по EUR18 млн кредита для реализации компанией Rengy Solar B.V проекта по строительству в Николаевской области трех солнечных электростанций (СЭС), сообщила пресс-служба ЕБРР.

Общая установленная мощность станций составит 47 МВт.

Rengy Solar B.V принадлежит норвежскому девелоперу проектов по солнечной энергетике Scatec Solar и Rengy Development (Киев).

"Обе компании имеют опыт реализации подобных проектов ЕБРР, но этот новый проект является первым для Scatec Solar на рынке альтернативной энергетики Украины", – отмечает пресс-служба.

Данный проект финансируется ЕБРР в рамках программы финансирования альтернативной энергетики в Украине USELF III общим объемом в EUR250 млн.

Как сообщалось, ранее Scatec Solar подписала соглашение с Rengy Development о совместной реализации проектов по строительству СЭС в Николаевской области общей мощностью 47 МВт.

ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году банк взял на себя совокупные обязательства по предоставлению почти EUR12,1 млрд в рамках около 400 проектов. Развитие возобновляемой энергетики в Украине банк поддерживает в рамках программ USELF с 2009 года. За время действия программы банк профинансировал проекты на общую сумму свыше EUR100 млн для финансирования проектов общей мощностью свыше 150 МВт различных технологий возобновляемой энергетики. Действующая программа USELF-ІІІ, которая заменила предыдущую, была одобрена банком в июле 2018 года.

В сентябре сообщалось, что ЕБРР инвестирует $2-4 млн в развитие новой системы поддержки стимулирования "зеленой" энергетики, в частности, "зеленых" аукционов.

Позже старший банкир департамента электроэнергии банка Ольга Еремина заявила, что новая программа финансирования (после USELF-ІІІ) для возобновляемой энергетики может рассматриваться банком только после внедрения в Украине аукционов, которые позволят снизить тарифы на энергию, производимую ВИЭ.

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ЧБТР создан 1998 году Албанией, Арменией, Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Грецией, Молдавией, Румынией, Россией, Турцией и Украиной для содействия экономическому развитию стран-членов и региональному сотрудничеству. Уставный капитал банка составляет EUR3,45 млрд. Штаб-квартира ЧБТР расположена в Салониках (Греция). Совокупный портфель банка в Черноморском регионе включает в себя 365 утвержденных проектов общей стоимостью в EUR 5 млрд в таких ключевых секторах, как инфраструктура, энергетика, транспорт, производство, телекоммуникации, финансы и других сферах.

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Все по теме:

Николаевская область, Кредит, СЭС, ЕБРР, ЧБТР, USELF III.
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