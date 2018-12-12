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ЕИБ и ЕБРР выделят 176 миллионов евро Украине

ЕИБ и ЕБРР выделят 176 миллионов евро Украине
19:47 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития выделят 176 миллионов евро на улучшение безопасности движения в Украине.

Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития выделят 176 млн евро на новый проект по повышению уровня осведомленности граждан о безопасности движения в Украине. Об этом сообщил глава представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Жан-Эрик де Загон во время финальной пресс-конференции информационной кампании Мининфраструктуры "Не жени, Україно!", которая состоялась во Львове 11 декабря.

"Я с удовольствием сообщаю о начале в Украине нового проекта, направленного на дальнейшее повышение уровня осведомленности граждан в вопросах безопасности движения. Для ЕИБ это флагманский проект в регионе, ведь по объему инвестиций он самый большой - 176 млн евро. Из них Европейский инвестиционный банк выделяет 75 миллионов евро, остальные средства поступят от нашего партнера ЕБРР. Проект будет реализован в Киеве, Львове, Одессе, Харькове и Днепре - именно эти города были выбраны в числе первых на основании статистки ДТП и готовности инвестировать в улучшение безопасности дорожного движения", - сообщил он.

Комментируя результаты кампании "Не жени, Україно!" на местном уровне, председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка отметил, что "Украина движется в правильном направлении в контексте улучшения безопасности движения, но сегодня нам предстоит многое изменить".

Он отметил, что кампания очень важна для местных органов власти не только во Львовской области, но и в других регионах.

"Мы хотим донести до общества мысль о том, что улучшение безопасности движения требует усилий, как правительства так и граждан. Есть то, что может сделать власть, и то, что могут изменить участники движения (как водители так и пешеходы). Мы хотим напомнить украинцам, что превышение скорости имеет последствия и скорость убивает ", - добавил председатель Львовской ОГА.

1/5 Стоит напомнить, что в 2018-м Мининфраструктуры при поддержке европейских партнеров разработало и утвердило Национальном транспортную стратегию до 2030-го года. И, как отметила начальник Управления безопасности на транспорте и технического регулирования Мининфраструктуры Лидия Елизарова "одним из ключевых пунктов этой стратегии является уменьшение травматизма на дорогах до нулевого уровня до 2030-го года".

Также представитель ведомства напомнила, что сейчас в Украине уже реализуется Стратегия по повышению уровня безопасности дорожного движения до 2020-го года, финансируется из Дорожного фонда.

По информации Мининфраструктуры этом году на безопасность дорог будет направлено 1,6 млрд грн, в 2019-м – 2,5 млрд грн, в 2020-м – 3,4 млрд грн.

"Кампания показала, что тесное сотрудничество с местными органами власти дает хорошие результаты в контексте повышения осведомленности граждан в вопросах безопасности движения", - добавила Рамона Лупу, эксперт по кампаниям по безопасности дорожного движения и коммуникации.

Она также подчеркнула роль СМИ, которые должны стать одним из ключевых элементов, способствующих изменению политики в этой сфере, а также мобилизовать общины для достижения лучших результатов по повышению безопасности дорожного движения.

"Подготовка сообщений о безопасности дорожного движения требует больше, чем просто предоставление сведений о статистике ДТП на дорогах Украины. Средства массовой информации должны раскрывать суть сухих цифр, давать понимание взаимодействия многих факторов, из которых складывается безопасность на дорогах", - добавила она.

Напоминаем, что информационная кампания ""Не жени, Україно!" стартовала 21 сентября и завершилась 4 ноября. Она была направлена на освещение последствий ДТП в результате превышения скорости и призвала водителей соблюдать установленный правилами скоростного режима.

Территориально охватила Ивано-Франковскую, Житомирскую, Львовскую, Харьковскую, Херсонскую, Хмельницкую области, а также города Киев и Одесса. Информационная кампания была организована Министерством инфраструктуры Украины совместно с проектом "Модернизация и повышение безопасности дорожной сети в Украине", финансируемого Европейским инвестиционным банком, при содействии Министерства информационной политики Украины, Национальной полиции, Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта.

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Проект "Модернизация и повышение безопасности дорожной сети в Украине" финансируется Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и направлен на уменьшение количества и смертности в результате ДТП в стране.

Для достижения этой цели ЕИБ подготовил программу по улучшению безопасности дорожного движения для Украины, которая охватывает два основных компонента: "безопасные дороги" (Компонент I) и "безопасные участники дорожного движения" (Компонент II).

Компонент I касается вопроса улучшения проектирования дорог, усиление способности Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор), анализа ДТП и аудита безопасности автомобильных дорог, а также общего управления безопасностью дорожного движения.

Компонент II касается реализации целевых кампаний по безопасности дорожного движения, оценки их влияния и повышения осведомленности граждан. Проект реализуется компанией Egis International совместно с Expertise France.

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Украина, ЕИБ, Мининфраструктуры, ЕБРР, Жан-Эрик де Загон.
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