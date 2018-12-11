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ЕС перечислил 500 млн евро макропомощи Украине

ЕС перечислил 500 млн евро макропомощи Украине
16:50 Сегодня Телеграф

Новости Украины: ЕС перечислили Украине первый транш в размере 500 млн евро в рамках программы.

Первый транш в размере 500 млн евро в рамках новой программы макрофинансовой помощи Евросоюз перечислил Украине. Об этом в своем Twitter сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"Сегодня ЕС выделяет 500 млн евро макрофинансовой помощи Украине. ЕС продолжает свою активную деятельность в Украине и поддержку ее народа", - заявил он.

Выделение средств Еврокомиссия одобрила 30 ноября.

Вместе с новым траншем помощь, выделенная Евросоюзом Украина с 2014 года, вырастет до 3,3 млрд евро. Это наибольший объем средств, выделенный Европейским Союзом стране, не являющейся его членом.

В конце июня Евросоюз окончательно утвердил 1 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины, которая будет направлена на покрытие финансовых потребностей страны и поддержку экономической стабилизации и программы структурных реформ.

14 сентября Украина и ЕС подписали кредитное соглашение и меморандум о предоставлении четвертой программы макрофинансовой помощи на 1 млрд евро. Верховная рада Украины ратифицировала меморандум 8 ноября 2018 года.

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Из предыдущей программы макрофина Украина в прошлом году не получила третий транш в сумме 600 млн евро.

Причиной этому послужило нежелание вводить автоматическую проверку электронных деклараций, просмотреть е-декларирования для активистов и создать реестр конечных собственников предприятий.

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Украина, ЕС, Транш, Валдис Домбровскис, Вице-президент Еврокомиссии, Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
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