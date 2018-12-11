Юнкер: Еврокомиссия не будет пересматривать соглашение по Brexit

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предупредил Великобританию о том, что пересмотра соглашения о выходе страны из ЕС уже не будет.
"Brexit будет неожиданным гостем на Европейском совете. Я удивлен, потому что 25 ноября мы достигли договоренности с правительством Соединенного Королевства. Соглашение, которого мы достигли, является лучшей возможностью — это единственная возможная сделка. Таким образом, нет места для просмотра. Но есть места, чтобы предоставить дополнительные разъяснения", — сказал Юнкер.
Он также решительно защищает проект урегулирования относительно границы между Ирландией и Северной Ирландией, что вызвало возмущение среди британских депутатов.
Напомним, председатель Европейского Совета Дональд Туск в четверг проведет заседание Европейского Совета для обсуждения проблем с ратификацией Лондоном соглашения о Brexit и готовности ЕС к выходу Британии без единой сделки.