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Юнкер: Еврокомиссия не будет пересматривать соглашение по Brexit

Юнкер: Еврокомиссия не будет пересматривать соглашение по Brexit
15:57 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Пересмотра соглашения о выходе Великобритании из состава Европейского Союза не будет.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предупредил Великобританию о том, что пересмотра соглашения о выходе страны из ЕС уже не будет.

"Brexit будет неожиданным гостем на Европейском совете. Я удивлен, потому что 25 ноября мы достигли договоренности с правительством Соединенного Королевства. Соглашение, которого мы достигли, является лучшей возможностью — это единственная возможная сделка. Таким образом, нет места для просмотра. Но есть места, чтобы предоставить дополнительные разъяснения", — сказал Юнкер.

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Он также решительно защищает проект урегулирования относительно границы между Ирландией и Северной Ирландией, что вызвало возмущение среди британских депутатов.

Напомним, председатель Европейского Совета Дональд Туск в четверг проведет заседание Европейского Совета для обсуждения проблем с ратификацией Лондоном соглашения о Brexit и готовности ЕС к выходу Британии без единой сделки.

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Все по теме:

ЕС, Великобритания, Еврокомиссия, Европейский союз, Евросоюз, Британия, Жан-Клод Юнкер, Brexit.
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