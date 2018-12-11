Мэй и Рютте обсудили выход Британии из ЕС

Новости мира: Встреча состоялась в Катсгейс - резиденции премьер-министра Нидерландов, которая служит для официальных приемов.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в Гааге встретилась с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Главы правительств обсудили выход Британии из ЕС.

"Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй посещает Гаагу. Во время завтрака с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте говорили о Brexit", — говорится в сообщении.

Мэй планирует провести переговоры не только с премьер-министром Нидерландов, но и с другими европейскими лидерами относительно соглашения о Brexit.

После Гааги она отправится в Берлин, где запланирована встреча с канцлером Ангелой Меркель.

Как известно, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 10 декабря решила отложить финальное голосование в парламенте по соглашению о выходе страны из ЕС из-за вопроса границы с Северной Ирландией.

15 ноября представители ЕС и Великобритании согласовали в полном объеме протокол, учитывающий особенности отношений между Ирландией и Северной Ирландией и содержащий гарантии, что при любых условиях между странами не будет установлен жесткий рубеж после выхода Британии из Евросоюза. Британия должна выйти из ЕС 29 марта 2019 года.