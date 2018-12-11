Скачать
Вторник, 11.12.2018
ПАСЕ ограничили объем антироссийских санкций
ПАСЕ ограничили объем антироссийских санкций
Опубликован закон о прекращении действия Договора о дружбе с РФ
Опубликован закон о прекращении действия Договора о дружбе с РФ
Месси купил самолет за 15 млн долларов
Месси купил самолет за 15 млн долларов
День святого Андрея Первозванного 2018: что категорически нельзя делать на Андреев день
День святого Андрея Первозванного 2018: что категорически нельзя делать

Мэй и Рютте обсудили выход Британии из ЕС

Мэй и Рютте обсудили выход Британии из ЕС
12:16 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Встреча состоялась в Катсгейс - резиденции премьер-министра Нидерландов, которая служит для официальных приемов.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в Гааге встретилась с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Главы правительств обсудили выход Британии из ЕС.

"Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй посещает Гаагу. Во время завтрака с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте говорили о Brexit", — говорится в сообщении.

Мэй планирует провести переговоры не только с премьер-министром Нидерландов, но и с другими европейскими лидерами относительно соглашения о Brexit.

После Гааги она отправится в Берлин, где запланирована встреча с канцлером Ангелой Меркель

Переговоры по Brexit: Мэй встретится с Меркель

Как известно, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 10 декабря решила отложить финальное голосование в парламенте по соглашению о выходе страны из ЕС из-за вопроса границы с Северной Ирландией.

15 ноября представители ЕС и Великобритании согласовали в полном объеме протокол, учитывающий особенности отношений между Ирландией и Северной Ирландией и содержащий гарантии, что при любых условиях между странами не будет установлен жесткий рубеж после выхода Британии из Евросоюза. Британия должна выйти из ЕС 29 марта 2019 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ангела Меркель, Великобритания, Нидерланды, Британия, Марк Рютте, Тереза Мэй, Brexit, Катсгейс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как украинцы будут платить за свет: с 2019 года вступают в силу новые правила
02 День Андрея Первозванного 2018: приметы и гадания на 13 декабря
03 Протесты во Франции: Стабилизация ситуации в стране обойдется в 10 млрд. евро
04 Гороскоп на сегодня, 11 декабря 2018: все знаки Зодиака
05 Последний бой Ломаченко (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
SkyUp начал продажу билетов на новое направление
SkyUp начал продажу билетов на новое направление
Как украинцы будут платить за свет: с 2019 года вступают в силу новые правила
Новый закон: Как украинцы будут платить за свет
На Украину надвигается шторм: ожидаются метели, сильный ветер и гололед
Штормовой циклон: в Украину идут сильные метели
Как не заболеть гриппом: топ-5 полезных советов
Как не заболеть гриппом: топ-5 полезных советов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь