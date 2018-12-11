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Британия не намерена откладывать Brexit, но дата голосования еще не определена

Британия не намерена откладывать Brexit, но дата голосования еще не определена
00:10 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: У Мэй сказали, когда будет новая дата голосования по Brexit.

Дата нового голосования в британском парламенте по поводу соглашения о Brexit, предложенной премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй, будет зависеть от того, когда правительство получит гарантии со стороны ЕС.

Об этом заявил спикер Терезы Мэй, сообщает Reuters.

"Я не думаю, что премьер-министр установила дату для следующего голосования по поводу соглашения. На мой взгляд, важным является то, как глава правительства говорила неоднократно, получить новые гарантии, которых требует парламент. Поэтому мы зависим от этого процесса", - говорится в сообщении.

При этом пресс-секретарь премьер-министра добавил, что правительство не намерено откладывать или затягивать Brexit.

 Как известно, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник решила отложить финальное голосование в парламенте по соглашению о выходе страны из ЕС из-за границы с Северной Ирландией. Официальной же датой Brexit является 29 марта 2019.

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ЕС, Великобритания, Тереза Мэй, Brexit.
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