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Децентрализация в Украине: ЕС поддержит вторую фазу программы

Децентрализация в Украине: ЕС поддержит вторую фазу программы
19:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Евросоюз предоставит Украине EUR50 млн на дальнейшую поддержку реформы децентрализации.

Европейский союз продолжает программу U- LEAD и предоставит Украине EUR50 млн на реализацию второй фазы программы.

Как сообщает пресс-служба вице-премьера - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко, об этом шла речь во время встречи вице-премьера с руководителем группы поддержки Украины Питером Вагнером и руководителем программ сотрудничества Представительства ЕС в Украине Штефаном Шленингом.

"Мы продолжаем успешное сотрудничество с проектом U-LEAD. Дорожная карта сотрудничества останется предыдущей, поскольку соглашение Украины с ЕС о сотрудничестве с этим проектом отвечает Европейской Хартии местного самоуправления. До конца января 2019 года совместно с нашими международными партнерами подготовим операционный план действий 020 и на его основе предложим структуру Центрального офиса реформ. У нас много новых задач - в частности, проработка избирательного законодательства и картографические работы для моделирования процессов в областях", - рассказал Г.Зубко.

По его словам, сейчас перед страной и, в частности, органами центральной и местной власти, парламентом, органами местного самоуправления стоит ряд заданий, выполнение которых приведет к успешной реализации реформы децентрализации. Это формирование новой территориальной основы и проведение выборов в 2020 году уже на новой административно-территориальной карте Украины.

ЕС выделил Украине 54 млн евро на Фонд энергоэффективности

Вице-премьер заявил, что параллельно органы местного самоуправления, облгосадминистрации и еще более 10 министерств должны продвигаться в формировании субрегионального уровня и их собственных территориальных структур.

"В 2020 году появится вопрос нового избирательного законодательства по местным выборам. И мы будем предлагать изменения в законодательство. Будем настаивать на привлечении общественности к избирательному процессу. Времени маловато - 2 года. Это очень мало для таких тектонических изменений. Но у нас есть мощная поддержка международных партнеров", - отметил Г.Зубко.

Ранее сообщалось, Европейский союз выделил Украине второй транш в размере 54 млн евро на поддержку Фонда энергоэффективности.

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Украина, Энергоэффективность, Геннадий Зубко, Децентрализация, Минрегионразвития.
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