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В Минсоцполитики объяснили: в декабре правительство не выплатит пенсии за январь

В Минсоцполитики объяснили: в декабре правительство не выплатит пенсии за январь
15:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса: В декабре этого года в Украине будут выплачены пенсии только за декабрь, а в январе – соответственно, за январь

 В Министерстве социальной политики Украины опровергли информацию о возможной выплате в декабре пенсий за декабрь 2018 года и январь 2019 года одним платежом.

"На днях некоторые средства массовой информации распространили ложную информацию о том, что в декабре будут выплачиваться пенсии за декабрь нынешнего и январь следующего года одним платежом. СМИ, которые распространили эту "новость", ссылаются на проект постановления, который находится на рассмотрении в Кабинете министров Украины "О внесении изменений в бюджет Пенсионного фонда Украины на 2018 год" для обеспечения финансирования выплат в декабре текущего года. Однако этим проектом не предусмотрено авансирование выплат за январь 2019 года", - сообщает пресс-служба Минсоцполитики в четверг.

В декабре украинцам выплатят сразу две пенсии

Таким образом, в министерстве подчеркивают, что в декабре будет осуществлена выплата пенсий за декабрь, а за январь - в январе 2019 года.

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Кабмин, Пенсионный фонд, Минсоцполитики, Пенсионеры, Пенсии.
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