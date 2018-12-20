Гройсман поручил за год завершить строительство "Охматдет"

Новости Бизнеса: Владимир Гройсман поручил завершить строительство второй очереди "Охматдета" до конца 2019 года.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил завершить строительство второй очереди Национальной детской специализированной больнице (НДСБ) "Охматдет" до конца 2019 года.

"Вторая очередь детской специализированной больницы "Охматдет". Ставлю задачу полностью закончить строительство медучреждения до конца 2019 года, чтобы дети могли получать качественное лечение", - написал В.Гройсман в своем микроблоге в соцсети Twitter в четверг.

Согласно сообщению пресс-службы Кабинета министров, больницу оснастят современным оборудованием и техникой.

"В 2018 году мы сдали 23 тыс. кв. м первой очереди строительства. Теперь здесь стоит высокотехнологичное оборудование, лечатся тысячи детей. К концу года сдадим более 40 тыс. кв. м второй очереди. То есть уже через год будем иметь более 63 тыс. кв. м современной больницы для украинских детей", - цитирует пресс-служба В.Гройсмана.