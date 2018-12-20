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Рада поддержала законопроект об обеспечении студентов питанием

Рада поддержала законопроект об обеспечении студентов питанием
16:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Нардепы поддержали решение о предоставлении возможности образовательным учреждениям обеспечить питание студентов путем сдачи в аренду недвижимого имущества.

Верховная Рада проголосовала за проект закона 9425 о внесении изменений в статьи 80 Закона Украины "Об образовании", который предусматривает предоставление возможности образовательным учреждениям обеспечить питание студентов через сдачу в аренду недвижимого имущества. За его принятие за основу и в целом проголосовали 238 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Как говорится в Пояснительной записке, закон предусматривает обеспечение образовательного процесса надлежащими условиями для работы и получения образования, организации и сопровождения образовательного процесса и функционирования учебных заведений.

Как отметил народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко", первый заместитель председателя Комитета по вопросам науки и образования Александр Спиваковский, представляя законопроект, без принятия документа с февраля прокуратура приостановила бы все договоры аренды. Таким образом, все университеты, колледжи остались бы без питания и медицинских услуг.

"К сожалению, закон "Об образовании" таким образом принят, что его можно по-разному трактовать, особенно пункт 4, который касается непрофильной деятельности. В рамках этой непрофильной деятельности сегодня прокуратура фактически ликвидирует все соглашения на питание, а 99% техникумов и колледжей не организовывают питание. Практически все университеты согласно лицензионным условиям должны обеспечить питание. Это касается и медицинских услуг", - отметил Спиваковский.

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Таким образом, отметил депутат, принятый законопроект предусматривает, что объекты и имущество государственных и коммунальных учебных заведений не подлежат приватизации или использованию не по образовательному назначению, кроме предоставления в аренду с целью предоставления услуг, которые не могут быть обеспечены непосредственно учебными заведениями и связаны с обеспечением образовательного процесса или обслуживанием участников образовательного процесса с учетом определенной органом управления возможности пользования государственным недвижимым имуществом в рамках законодательства.

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Все по теме:

Верховная Рада, Недвижимое имущество, Питание студентов, Сдача в аренду, Образовательное учреждение.
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