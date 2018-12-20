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Рада поддержала закон о переименовании УПЦ МП, не обошлось без драки

Рада поддержала закон о переименовании УПЦ МП, не обошлось без драки
14:10 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: На заседании Верховной Рады 240 народных депутатов поддержали законопроект о переименовании Украинской православной церкви на РПЦ.

Верховная рада проголосовала за проект закона (№5309)о внесении изменений в закон "О свободе совести и религиозных организациях", который обязывает Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

Сообщается, что законопроект в целом поддержали 240 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

В частности, документ предусматривает, что религиозная организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такой религиозной организации за пределами страны.

Законопроект называет признаки того, что религиозная организация курьируется из страны-агрессора:

  • в уставе звена организации содержится упоминание вхождения в организацию с центром в государстве-оккупанте;
  • устав организации в государстве-агрессоре содержит упоминание о звене в Украине и праве руководителей принимать решения в канонических и организационных вопросах, которые являются обязывающими для ячейки в Украине;
  • устав иностранного религиозного объединения предусматривает обязательное вхождение руководителей звена в Украине в уставные органы зарубежной организации с правом решающего голоса.

Закон вступит в силу с момента официальной публикации.

В течение месяца после этого или провозглашения государства страной-агрессором Минкульт проверяет наличие указанных признаков курьирования организации из-за рубежа. Если нашли - в газете “Урядовый куръер” публикуют сообщение о необходимости переименования украинской ячейки в течение трех месяцев.

Всего на переименование отводится четыре месяца со дня вступления в силу данного закона или провозглашения государства агрессором, а если речь идет о религиозных общинах - девять месяцев. Если в течение этого времени переименования не произошло, утрачивают силу положения устава религиозной организации об официальном названии.

Никаких преимуществ или ограничений в работе таких объединений не предусмотрено, кроме одного - священникам, проповедникам и наставникам нельзя в военные части ВСУ, других военных формирований, а также на места их дислокации.

Однако, народные депутаты подрались в сессионном зале сразу после принятия закона, который обяжет Украинскую православную церковь Московского патриархата указать принадлежность к Русской церкви в официальном названии.

Напомним, Митрополит Епифаний в субботу, 15 декабря, на Объединительном соборе был избран предстоятелем Автокефальной Поместной Православной Церкви Украины.Всего в Соборе приняли участие 190 человек. Из них 42 архиерея с одним священником и мирянином прибыли от УПЦ КП. Всего 126 делегатов. От УПЦ МП присутствовали 30 делегатов, а от УАПЦ - 36. Голосование проходило в два тура. Как сообщалось, новоизбранный глава поместной церкви должен получить томос об Автокефалии от Вселенского патриарха 6 января 2019 года. Новоизбранный предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины, Блаженнейший Епифаний во время первого богослужения 16 декабря в Михайловском Златоверхом соборе сообщил, что он станет действующим кафедральным собором новой церкви. Новоизбранный глава поместной церкви должен получить томос об Автокефалии от Вселенского патриарха 6 января 2019 года.

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Верховная Рада, РПЦ, УПЦ МП, Нардепы, Переименование.
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