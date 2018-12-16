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Митрополит Епифаний назвал кафедральный собор Православной церкви Украины

Митрополит Епифаний назвал кафедральный собор Православной церкви Украины
15:35 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Главным кафедральным собором единой Поместной автокефальной Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, где прошла первая литургия.

Новоизбранный предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины, Блаженнейший Епифаний во время первого богослужения 16 декабря в Михайловском Златоверхом соборе сообщил, что он станет действующим кафедральным собором новой церкви.

Митрополит Епифаний поделился, что хотел бы, чтобы кафедральным собором единой украинской православной церкви был древний храм киевских митрополитов — София Киевская. Но в то же время, предстоятель Православной церкви Украины понимает, насколько этот древний памятник дорог для украинского народа и, к тому же, церковь самостоятельно не сможет заниматься этой величественной достопримечательностью. Более того, добавил он, там каждый день совершаются богослужения в храме Теплой Софии.

Предстоятель Православной церкви Украины сообщил, что в храме святой Софии по -прежнему  будут проходить богослужения в дни больших христианских праздников и в дни великих исторических праздников для украинского народа, а действующим кафедральным собором будет именно Михайловский Златоверхий собор, а во Владимирском кафедральном соборе будет и в дальнейшем совершать свое служение Святейший патриарх Филарет.

В Михайловском Златоверхом соборе проходит первая литургия митрополита Епифания

Митрополит Епифаний также сообщил, что отныне Филарет является почетно действующим духовным наставником единой Поместной Украинской православной церкви.

Напомним, Митрополит Епифаний в субботу, 15 декабря,  на Объединительном соборе был избран предстоятелем Автокефальной Поместной Православной Церкви Украины. Всего в Соборе приняли участие 190 человек. Из них 42 архиерея с одним священником и мирянином прибыли от УПЦ КП. Всего 126 делегатов.  От УПЦ МП присутствовали 30 делегатов, а от УАПЦ - 36. Голосование проходило в два тура.  Как сообщалось, новоизбранный глава поместной церкви должен получить томос об Автокефалии от Вселенского патриарха 6 января 2019 года. 

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Единая поместная церковь, Православная Церковь Украины, Митрополит Епифаний, Михайловский Златоверхий собор, Действующий кафедральный собор.
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