Украина продлила земельный мораторий

Новости Бизнеса: Верховная Рада приняла законопроект № 9355-5 о продлении моратория на продажу сельхозземель до 1 января 2020 года.

Верховная Рада одобрила законопроект №9355-5 о продлении моратория на продажу земель сельхозназначения до 1 января 2020 года.

"За" проголосовал 231 депутат. Как сообщалось, данный законопроект поддержал парламентский комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений. Законопроектом, в частности, предусмотрено, что Кабинет министров до 1 марта 2019 года должен разработать и внести на рассмотрение парламента проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Авторами законопроекта №9355-5 о внесении изменений в раздел Х "Переходные положения" Земельного кодекса Украины относительно продления запрета отчуждения сельскохозяйственных земель, зарегистрированного 4 декабря 2018 года, выступают 13 народных депутата, среди них - Александр Бакуменко, Леонид Козаченко, Сергей Лабазюк, Вадим Ивченко и Олег Кулинич.

Напомним, 18 января 2001 года Верховная Рада Украины приняла закон № 2242-III, которым установила, что временно, до принятия Земельного кодекса, собственники паев не могут продавать, дарить или иным образом отчуждать земельные участки - однако смогут передавать их в наследство и продавать для государственных и общественных нужд.

Земельный кодекс № 2768-III был принят парламентом 25 октября того же года. С помощью документа установили, что до 1 января 2005 года нельзя продавать или отчуждать земли для ведения с/х хозяйства и паи (разрешается обмен, передача в наследство и изъятие для общественных нужд). С тех пор это называют мораторием на продажу сельхозземель. Действие данного временного запрета продлевали 9 раз (в 2004, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016 и 2017 годах).

Так, в прошлый раз народные депутаты продлили мораторий на продажу сельхозземель до 1 января 2019 года.

В этом году в Верховной Раде зарегистрировали 16 вариантов законопроектов относительно этого запрета. Ожидается, что Верховная Рада примет решение завтра, 20 декабря.