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В Украине снизились расходы на субсидии

В Украине снизились расходы на субсидии
19:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Расходы на субсидии для оплаты жилкомуслуг в Украине за 11 мес. снизились в 1,6 раза.

Общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, в январе-ноябре 2018 года составила 2,233 млрд грн, что в 1,6 раза (или на 1,444 млрд грн) ниже показателя января-ноября 2017 года.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, г. Севастополя и части временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.

По данным Госстата, с начала 2018 года субсидии назначены 5 млн 877,4 тыс. домохозяйств, что на 30,9% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Средний размер субсидии для компенсации затрат на оплату жилкомуслуг на одну семью в ноябре-2018 уменьшился на 1,7% по сравнению с ноябрем-2017 и составил 531,2 грн.

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Согласно данным статведомства, в ноябре-2018 субсидии на оплату жилкомуслуг получали 3 млн 349,1 тыс. домохозяйств, что на 55,3% больше, чем в октябре.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, в 2017 году общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг, составила 3 млрд 980,1 млн грн, что в 1,4 раза ниже показателя за 2016 год.

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Госстат, Субсидия, Монетизация, Тарифы ЖКХ.
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