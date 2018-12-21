Скачать
Пятница, 21.12.2018
Православная церковь Украины: сколько насчитывает парафий
Православная церковь Украины: сколько насчитывает парафий
В Армении новые протесты: больше 200 человек у здания правительства
В Армении новые протесты: больше 200 человек у здания правительства
Главные спортивные победы Украины в 2018 году
Главные спортивные победы Украины в 2018 году
Как встречать 2019 год Земляной Желтой Свиньи
Как встречать 2019 год Земляной Желтой Свиньи

Курс валют на 21 декабря: Нацбанк вновь укрепил курс гривни

Курс валют на 21 декабря: Нацбанк вновь укрепил курс гривни
08:18 Сегодня Телеграф Фото: Pixabay

Новости Бизнеса: По сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 14 копеек.

Национальный банк Украины на пятницу, 21 декабря 2018 года, укрепил официальный курс гривни на 14 копеек - до 27,5769 грн за доллар против 27,7170 грн за доллар в четверг.

Такие данные приведены на сайте Национального банка Украины.

Нацбанк прогнозирует рост международных резервов на конец 2018

Официальные курсы гривны по отношению к другим валютам установлены на следующем уровне:

  • Доллар  - 27,57 гривны за доллар .
  • Евро - 31,57 гривны за евро.
  • Российский рубль - 4,093 за 10 российских рублей.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 27,5769 грн за доллар против 27,7170 грн за доллар в четверг, курс гривни к евро установлен на уровне 31,5783 грн против 31,6112 грн накануне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Гривна, Нацбанк, Курс валют.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На Азовском море создадут военную базу
02 Что нельзя делать на Новый год 2019: главные запреты новогодней ночи
03 Стало известно, когда заработает фото- и видеофиксация нарушений ПДД
04 Биатлон. Результаты мужского спринта в Нове-Место 20.12.2018
05 Буллинг в школах: в МОН дали советы родителям и детям
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода на праздничные выходные: температурные &quot;качели&quot; и снег
Погода на праздничные выходные
В Украине снизились расходы на субсидии
В Украине снизились расходы на субсидии
Марчук: Россия отказалась от собственного предложения по обмену пленными
РФ отвергла два варианта обмена пленными
Рецепт дня: жульен в блинных мешочках
Рецепт дня: жульен в блинных мешочках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь