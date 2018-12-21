Курс валют на 21 декабря: Нацбанк вновь укрепил курс гривни

Новости Бизнеса: По сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 14 копеек.

Национальный банк Украины на пятницу, 21 декабря 2018 года, укрепил официальный курс гривни на 14 копеек - до 27,5769 грн за доллар против 27,7170 грн за доллар в четверг.

Такие данные приведены на сайте Национального банка Украины.

Официальные курсы гривны по отношению к другим валютам установлены на следующем уровне:

Доллар - 27,57 гривны за доллар .

- 27,57 гривны за доллар . Евро - 31,57 гривны за евро.

- 31,57 гривны за евро. Российский рубль - 4,093 за 10 российских рублей.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 27,5769 грн за доллар против 27,7170 грн за доллар в четверг, курс гривни к евро установлен на уровне 31,5783 грн против 31,6112 грн накануне.