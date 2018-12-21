После длительного падения цены на нефть вновь возросли: причины и стоимость

Новости Бизнеса: Нефть дорожает на фоне признаков существенного сокращения добычи ОПЕК.

Цены на нефть выросли в пятницу после падения на 5 процентов в ходе предыдущих торгов на фоне признаков того, что сокращение добычи ОПЕК будет более существенным, чем ожидалось.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $ 0,37 (0,68%) - до $ 54,72 за баррель. На торгах в четверг их цена упала на $ 2,89 (5,05%) и составила на момент закрытия $ 54,35 за баррель. Контракт завершил торги на уровне ниже $ 55 за баррель впервые более чем за год.

Стоимость фьючерса на WTI на февраль на электронной сессии на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на $ 0,40 (0,87%) - до $ 46,28 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена упала на $ 2,29 (4,75%), завершив торги на отметке $ 45,88 за баррель.

С начала недели Brent подешевела на 9%, WTI - на 9,1%.

ОПЕК планирует выпустить таблицу с указанием норм сокращение добычи для каждого из членов картеля и союзников, в том числе России, говорится в письме генерального секретаря организации Мохаммеда Баркиндо.

По словам Баркиндо, чтобы сократить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки, страны-члены ОПЕК должны снизить производство на 3,02 процента. Этот показатель выше, чем 2,5 процента, которые обсуждались изначально, поскольку от сокращения добычи освобождены Иран, Ливия и Венесуэла.

По состоянию на 09:30 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 54,97 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 54,78 доллара за баррель, что на 43 цента выше уровня закрытия торгов ($ 54,35).