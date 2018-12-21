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Гройсман уверяет, что начисленные газсбытами долги не повлияют на субсидии

Гройсман уверяет, что начисленные газсбытами долги не повлияют на субсидии
13:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что долги, которые начисляют газсбыты, не повлияют на получение субсидий.

Потребители должны платить за газ по счетчику по 8,55 грн за кубометр. Долги начисляемые газсбытами, не повлияют на получение субсидий. Об этом во время часа вопросов к правительству сказал Премьер-министр Владимир Гройсман.

"Никаких долгов нет. Если человек употребил газ, он за него должен заплатить по 8,55 (грн за кубометр - ред.) и поставить точку. Никаких предварительных начислений быть не может", - сказал Гройсман.

Он также отметил, что долги, которые начисляются газсбытами, не могут влиять на получение субсидий.

"После того, как этот вопрос был поднят в сессионном зале, правительство официально приняло решение, обратился к НКРЭКУ с просьбой провести проверки облгазов на соблюдение законодательства. Все, кто предоставляет услуги, должны уважать людей", - отметил Гройсман.

Он отметил, что несмотря на то, что правительство имеет ограниченные полномочия по реагированию на такие обращения, он будет привлекать Национальную комиссию, осуществляющю государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, а также Антимонопольный комитет.

"Чтобы проверяли такие случаи, делали выводы, налагали штрафные санкции на монополистов", - добавил Гройсман.

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Как сообщалось, в ноябре большинство бытовых потребителей Украины получили от своих поставщиков газа (газсбытов) платежки с доначислениями за октябрь и предупреждением о доначислении за три предыдущих года со значительными суммами. Их причиной газсбыты указали «приведение объема газа к эталонным условиям измерения», якобы по требованию Нафтогаза. Нафтогаз, в свою очередь, отмечает, что не имеет никакого отношения к решению газсбытов требовать с потребителей дополнительные суммы и осуждает такие действия. НКРЭКУ отреагировала на нарушение и постановлением от 23 ноября запретила такие доначисления.

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Долги, Владимир Гройсман, Начисление, Получение субсидий, Газсбыты.
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