С 1 января 2019 года минимальная зарплата в Украине вырастет на 12,1%

Новости Бизнеса: С 1 января 2019 года в Украине размер минимальной заработной платы вырастет на 12,1% и составит 4170 гривен.

Министр социальной политики Андрей Рева во время итоговой конференции сообщил, что минимальная заработная плата в Украине с 1 января 2019 года составит 4170 грн. Таким образом, повышение составит 12,1%.

По словам Ревы, с января текущего года минимальная зарплата выросла на 16,3% и сейчас составляет 3723 грн. При этом он добавил, что среднемесячная номинальная зарплата в течение января-октября текущего года выросла на 25,6% и составляет 8666 грн, реальная зарплата выросла на 13%.

Такое новшество коснется всех, кто официально зарабатывает меньше минималки. Что интересно, судя по Госстату, таких в Украине – каждый четвертый работающий. Повышение составит от 1 до 450 грн. Постепенно будет расти в следующем году и средняя зарплата, говорится в консенсус-прогнозе Минэкономразвития. Она составит 10 395 грн (на данный момент около 8,8 тыс. грн). Это около 15%. При росте инфляции на 9% такое увеличение позволит не просто опередить цены, но и увеличить благосостояние работающих.

Ранее, президент Украины Петр Порошенко заявил, что минимальная зарплата в Украине должна быть более 5 тыс. гривен. По словам главы государства, чтобы украинцы не выезжали за границу на заработки, средняя зарплата должна быть 600-700 долларов в месяц. Для достижения таких доходов украинцев, надо улучшать инвестиционный климат.

В то же время, Национальный банк ожидает замедления темпов роста заработных плат в Украине, прогнозируя повышение номинальных зарплат на 16% в 2019 году и на 10% в 2020 году соответственно, или на 7% и 5% - в реальном выражении.

Напомним, с 1 января 2019 года зарплата научно-педагогических работников высших учебных заведений возрастет на 20%. Зарплаты других педагогических работников, как и остальных бюджетников, в следующем году возрастут на 9%.