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Зарплата преподавателей вузов вырастет на 20%

Зарплата преподавателей вузов вырастет на 20%
19:37 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса: С 1 января 2019 года зарплата научно-педагогических работников высших учебных заведений возрастет на 20%.

Зарплаты других педагогических работников, как и остальных бюджетников, в следующем году возрастут на 9%.

Соответствующее постановление было принято на заседании Кабинета министров сегодня в Доме правительства, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

"За последние 2 года мы существенно повысили зарплаты педагогам - учителям, воспитателям в детских садах. Однако ни одно из этих повышений не касалось преподавателей - научно-педагогических работников, работающих в наших университетах. В этом году именно они получат наибольшее увеличение заработной платы - на 20%. Даже несмотря на войну и сложную экономическую ситуацию мы должны инвестировать в наших учителей, воспитателей и преподавателей", - отметила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

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Согласно решению правительства, с января 2019 года зарплаты всех научно-педагогических работников повысятся на 20%, зарплаты других педагогических работников, как и остальных бюджетников, в следующем году возрастут на 9%.

Напомним, В третьем квартале 2018 года среднемесячная зарплата в Украине составила 9,063 тыс. грн, это на 24,7% больше, чем в третьем квартале 2017 года.

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Украина, Зарплата, 2019 год, Зарплата преподавателей вузов, Работники высших учебных заведений.
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