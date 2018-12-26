Скачать
Среда, 26.12.2018
Президент Украины объявил об окончании действия военного положения
Президент Украины объявил об окончании действия военного положения
Машины стоят в снежных заторах: в одну из областей закроют въезд
Машины стоят в снежных заторах: в одну из областей закроют въезд
Лучшие нокауты 2018 года (Видео)
Лучшие нокауты 2018 года (Видео)
На 3D-принтере напечатали марсианские носы
На 3D-принтере напечатали марсианские носы

Аэропорт Николаева принял первый регулярный рейс

Аэропорт Николаева принял первый регулярный рейс
13:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Также состоится и первый международный рейс - чартерный перелет в Шарм-эль-Шейх.

Украинская авиакомпания "Дрим Винд" начала выполнять внутренние рейсы по маршруту Киев-Николаев-Киев.

Соответствующая информация размещена на онлайн-табло Николаевского аэропорта. В частности, сегодня, 26 декабря, "Дрим Винд" выполнила первый внутренний рейс из международного аэропорта "Киев" им. Игоря Сикорского в Николаевский международный аэропорт, который последний раз принимал регулярный рейс весной 2013 года. По данным сервиса Flightradar24, Boeing авиакомпании "Дрим Винд" вылетел из Киева в 09:23 утра и приземлился в Николаеве в 10:06.

МИД Украины прекращает оформление виз в международных аэропортах

Напомним, ранее планировалось, что "Дрим Винд" начнет выполнять рейсы по маршруту Киев-Николаев-Киев с 22 декабря, однако запланированный на этот день рейс был отменен из-за недостаточного количества проданных билетов.

 

 

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Регулярный рейс, Дрим Винд, Киев-Николаев-Киев, Аэропорт Николаева.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 26 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 Снегопады парализовали Украину: где заблокированы дороги
03 Невозможно сдерживать смех: наши лучшие ожидания и суровая реальность
04 Украина в снежном плену: синоптики рассказали, когда изменится погода
05 Наев осмотрел обновленные блокпосты в Донецкой области
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина в снежном плену: синоптики рассказали, когда изменится погода
Синоптики рассказали, когда прекратятся снегопады
Снегопады парализовали Украину: где заблокированы дороги
Снегопады: где заблокированы дороги и как проехать
Зеленский прокомментировал свое участие в президентских выборах
Будет ли Зеленский участвовать в президентских выборах
Королева Великобритании поздравила британцев с Рождеством
Королева Великобритании поздравила британцев с Рождеством
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь