Аэропорт Николаева принял первый регулярный рейс

Новости Бизнеса: Также состоится и первый международный рейс - чартерный перелет в Шарм-эль-Шейх.

Украинская авиакомпания "Дрим Винд" начала выполнять внутренние рейсы по маршруту Киев-Николаев-Киев.

Соответствующая информация размещена на онлайн-табло Николаевского аэропорта. В частности, сегодня, 26 декабря, "Дрим Винд" выполнила первый внутренний рейс из международного аэропорта "Киев" им. Игоря Сикорского в Николаевский международный аэропорт, который последний раз принимал регулярный рейс весной 2013 года. По данным сервиса Flightradar24, Boeing авиакомпании "Дрим Винд" вылетел из Киева в 09:23 утра и приземлился в Николаеве в 10:06.

Напомним, ранее планировалось, что "Дрим Винд" начнет выполнять рейсы по маршруту Киев-Николаев-Киев с 22 декабря, однако запланированный на этот день рейс был отменен из-за недостаточного количества проданных билетов.