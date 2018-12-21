МИД Украины прекращает оформление виз в международных аэропортах

Новости Украины: Оформление виз в международных аэропортах Украины прекращается с 1 января.

Украина с 1 января 2019 года прекратит оформление виз для иностранных граждан в международных аэропортах, сообщил Государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц.

"С 1 января прекращается оформление виз в международных аэропортах и расширяется функционал электронной визы", - сказал А.Заяц в интервью изданию "LB.ua".

По его словам, в МИД признали, что оформление виз в аэропорту не современная и не эффективная методика, поскольку часть иностранцев не говорит по-английски, часть иностранцев не имеет банковской карты, которой можно оплатить консульский сбор.

За 11 месяцев 2018 года в аэропортах Украины было оформлено около 35 тыс. виз.

Госсекретарь пояснил, что теперь функционал электронной визы будет расширен за счет увеличения количества государств, граждане которых смогут ее оформить, а также расширяется перечень оснований для ее выдачи.

"Сейчас основанием является только туристическая или деловая поездка. С 1 января к этому добавляются также лечение, частные поездки для посещения родственников. Добавляются визы для журналистов. Итак, электронными визами мы перекрываем практически все не иммиграционные типы поездок", - отметил дипломат.

Он уточнил, что стоимость электронной визы установлена будет с 1 января на уровне $85, в то время как консульский тариф визы для въезда в Украину установлен на уровне $65.