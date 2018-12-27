Украина в два транша получила кредит в €349 млн под гарантию МБРР

Новости Бизнеса: Украина получила EUR349,3 млн под гарантию Международного банка реконструкции и развития.

Украина привлекла у Deutsche Bank кредит на EUR349,3 млн под гарантию Международного банка реконструкции и развития (МБРР, структура Всемирного банка), сообщается на веб-сайте Министерства финансов.

По данным ведомства, средства получены двумя траншами: транш "А" в размере EUR53,2 млн со сроком погашения четыре года и транш "В" в размере EUR296,1 млн со сроком окончательного погашения 10 лет (через четыре года и шесть месяцев после привлечения средств заем подлежит постепенному погашению определенными суммами каждые полгода).

По кредиту была использована часть гарантии в сумме $375 млн в евровом эквиваленте из общей суммы гарантии Всемирного банка (ВБ) в размере $750 млн.

Минфин также сообщил, что привлечение очередного кредита под неиспользованную часть гарантии ВБ ожидается в первом квартале 2019 года.

Как сообщалось, совет исполнительных директоров ВБ 18 декабря 2018 года одобрил предоставление Украине гарантий в размере $750 млн в качестве поддержки государственной политики.

Согласно пресс-релизу ВБ, указанная гарантия поможет Украине привлечь в государственный бюджет на международных рынках около $1 млрд.