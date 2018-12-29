Скачать
Суббота, 29.12.2018
Кулеба: РФ в 2018 году усилила атаки на Совет Европы
Кулеба: РФ в 2018 году усилила атаки на Совет Европы
Сущенко поместили в карцер и там издеваются над ним
Сущенко поместили в карцер и там издеваются над ним
Биатлон. Сегодня Джима и Прима представят Украину на Рождественской гонке-2018
Сегодня Джима и Прима выйдут на старт Рождественской гонки-2018
Поздравления с Новым годом 2019: прикольные открытки в гифках
Поздравления с Новым годом 2019: прикольные открытки в гифках

РФ вводит эмбарго на ряд продукции из Украины

РФ вводит эмбарго на ряд продукции из Украины
12:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Правительство России ввело эмбарго на промышленные и сельскохозяйственные товары из Украины, сырье и продовольствие.

Россия вводит эмбарго на промышленные и сельскохозяйственные товары из Украины, сырье и продовольствие, сообщает пресс-служба правительства.

В субботу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о запрете на ввоз в Россию произведенных в Украине или перемещаемых через ее территорию товаров.

"Подписанным постановлением вводится запрет на ввоз в Россию товаров, страной происхождения которых является Украина, либо перемещаемых через территорию Украины, по утвержденному списку. Основной объем товаров, в отношении которых введен запрет, относится к категории промышленных. В список также включены сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Правительство России может принять решение об отмене вводимых специальных экономических мер, если Украина отменит ограничительные меры, введенные ранее в отношении конкретных российских товаров", - отметили в пресс-службе.

Напомним, 27 декабря правительство добавило рахмалопаточную продукцию в перечень товаров происхождением из РФ, запрещенных к ввозу в Украину. Запрет на ввоз будет распространяться на крахмал кукурузный, глюкозу и сироп с глюкозы, мальтодекстрин и мальтодекстриновый сироп. По данным ассоциации "Укркондпром", крахмалопаточная отрасль Украины имеет значительный профицит производственных мощностей, чтобы обеспечить потребности отечественного рынка в случае увеличения спроса и запрет на ввоз вышеуказанной продукции с РФ не приведет к дефициту в Украине данной продукции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, РФ, Эмбарго, Сельскохозяйственные товары из Украины.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 Онкологи подсказали, как распознать рак мозга на первой стадии
03 Гройсман: Мы сегодня добываем 20 млрд кубов газа, потребляем - 33
04 Стали известны необычные факты об избиении популярного певца
05 Менеджер Нурмагомедова: У Мейвезера нет храбрости для ММА
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода на праздничные выходные: какие сюрпризы ждут украинцев
Погода на праздничные выходные
Супрун развенчала очередной миф об алкоголе и управлении автомобилем
Супрун о мифе об алкоголе и управлении авто
Главные новости 28 декабря: Перенос Рождества, взрыв в Каире и заявление Кремля
Итоги 28 декабря
Украинский театр: самые успешные театральные актеры и актрисы
Украинский театр: самые успешные театральные актеры и актрисы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь