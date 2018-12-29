РФ вводит эмбарго на ряд продукции из Украины

Новости Бизнеса: Правительство России ввело эмбарго на промышленные и сельскохозяйственные товары из Украины, сырье и продовольствие.

Россия вводит эмбарго на промышленные и сельскохозяйственные товары из Украины, сырье и продовольствие, сообщает пресс-служба правительства.

В субботу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о запрете на ввоз в Россию произведенных в Украине или перемещаемых через ее территорию товаров.

"Подписанным постановлением вводится запрет на ввоз в Россию товаров, страной происхождения которых является Украина, либо перемещаемых через территорию Украины, по утвержденному списку. Основной объем товаров, в отношении которых введен запрет, относится к категории промышленных. В список также включены сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Правительство России может принять решение об отмене вводимых специальных экономических мер, если Украина отменит ограничительные меры, введенные ранее в отношении конкретных российских товаров", - отметили в пресс-службе.

Напомним, 27 декабря правительство добавило рахмалопаточную продукцию в перечень товаров происхождением из РФ, запрещенных к ввозу в Украину. Запрет на ввоз будет распространяться на крахмал кукурузный, глюкозу и сироп с глюкозы, мальтодекстрин и мальтодекстриновый сироп. По данным ассоциации "Укркондпром", крахмалопаточная отрасль Украины имеет значительный профицит производственных мощностей, чтобы обеспечить потребности отечественного рынка в случае увеличения спроса и запрет на ввоз вышеуказанной продукции с РФ не приведет к дефициту в Украине данной продукции.