Розенко назвал количество пенсионеров, которым повысят пенсии с 1 января

Новости Бизнеса: Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сообщил, что с 1 января 2019 года 2 миллиона человек получат перерасчет пенсий.

С 1 января 2019 года перерасчет пенсий будет проведен для 2 млн человек, в том числе, военных пенсионеров. Как передает пресс-служба Кабинета министров, об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.

"С 1 января для военных пенсионеров будет сделан очередной перерасчет пенсии. Также С 1 января стартует пенсионная программа перерасчета пенсий, которая будет касаться лиц, которым исполнилось 65 лет и они имеют трудовой стаж 35 лет - для мужчин, 30 лет - для женщин. Это примерно 2 млн пенсионеров", - сказал он.

Розенко также напомнил, что повышение пенсий для других категорий граждан будет осуществлено с 1 марта 2019 года.

"Самый большой перерасчет пенсий, который будет касаться около 11 млн граждан, будет сделан с 1 марта следующего года. Это будет осовременивание пенсий по новым размерам заработных плат", - рассказал вице-премьер-министр, добавив, что размер повышения пенсий составит от 15% до 40%.

Как сообщалось ранее, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что ПАО "Укрпочта" остается социально важной компанией и сокращений отделений или прекращение доставки пенсий не будет. Несмотря на увеличение доходов, финансовый результат компании за 9 месяцев текущего года является убыточным в размере 514,1 млн грн. Основной причиной убытков, по информации Укрпочты, является предоставление Пенсионному фонду Украины услуги доставки пенсий по тарифу 2004 года, что покрывает только 60% ее себестоимости.