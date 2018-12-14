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Доставка пенсий будет: "Укрпочта" нашла компромисс с ПФУ

Доставка пенсий будет: &quot;Укрпочта&quot; нашла компромисс с ПФУ
13:10 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что прекращение доставки пенсий через ПАО "Укрпочта" не будет, найдено компромиссное решение.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что ПАО "Укрпочта" остается социально важной компанией и сокращений отделений или прекращение доставки пенсий не будет. Об этом он сказал во время встречи с членами Наблюдательного совета Укрпочты 14 декабря, сообщает пресс-служба министерства.

В частности Омелян подчеркнул, что Укрпочта должна сочетать бизнес-подходы с социальной функцией.

"Укрпочта и в дальнейшем будет оставаться социально важной компанией. Ни сокращение количества отделений на селе, ни прекращение доставки пенсий не будет. Укрпочта добросовестно будет выполнять все социальные функции, возложенные на нее. Благодаря Президенту Украины, найдено компромиссное решение между Укрпочтой и Пенсионным фондом Украины", - сказал министр.

Он добавил, что Укрпочту нужно превратить в современную компанию, лидера рынка почтовых услуг. 31 октября этого года Укрпочта сообщала, что за три квартала 2018 года компания увеличила чистый доход по основным направлениям деятельности на более 1 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Также сообщалось, что несмотря на увеличение доходов, финансовый результат компании за 9 месяцев текущего года является убыточным в размере 514,1 млн грн. Основной причиной убытков, по информации Укрпочты, является предоставление Пенсионному фонду Украины услуги доставки пенсий по тарифу 2004 года, что покрывает только 60% ее себестоимости.

Президент Украины Петр Порошенко 12 декабря заявил, что 500 млн грн в госбюджете должны компенсировать убытки Укрпочты по доставке пенсий. Он также подчеркнул, что считает недопустимым повышение тарифов на доставку пенсий, увольнение почтальонов и закрытие почтовых отделений в сельской местности.

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PФ, Укрпочта, Петр Порошенко, Министр инфраструктуры Украины, Владимир Омелян, Доставка пенсий.
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