Урожай зерновых в 2018 году – это более 80% золотовалютных резервов

Новости Бизнеса: Мартынюк заявил, что аграрнопромышленная отрасль в текущем году закрепила позиции ведущей в отечественной экономике.

Аграрнопромышленная отрасль в 2018 году закрепила позиции ведущей отрасли в отечественной экономике. Об этом сообщил вр.и.о. министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк в статье для издания "Зеркало недели".

"Перманентные погодные катаклизмы, изменение статуса надежных торговых партнеров на прямо противоположные, регуляторные новации, логистические проблемы — все это на выходе трансформировалось не в развалины, как можно было бы ожидать, а в рекордные показатели производительности и закрепление отрасли на ведущих позициях в украинской экономике" , — отметил он.

Мартынюк назвал впечатляющим урожай зерновых — 70,1 млн т, что на 5 млн т больше предыдущего рекорда, зафиксированного в 2016 году.

По его словам, это около 12% от ВВП, или свыше 80% золотовалютных резервов.

Кроме того, подчеркнул Мартынюк, это около 40% в экспортной выручки, "и это стабильность курса национальной валюты".

Мартынюк спрогнозировал, что общий экспорт ожидается на уровне 47 млн т, хотя рынок дает оценки еще больше — 50 млн т. Поставок одной только пшеницы ожидается на уровне 16 млн т — по 8 млн т продовольственного и фуража.

В целом, по словам вр.и.о. министра, за 2018 год в аграрную отрасль поступило в различных форматах около 4 млрд грн господдержки. Еще 2 млрд грн в конце года были аккумулированы и переданы на другие направления, прежде всего на социальные выплаты и выплаты по внешним займам.

Как сообщалось, общий бюджет государственной поддержки агропромышленного комплекса в 2018 году предусмотрено на уровне 6,3 млрд грн.