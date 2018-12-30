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Воскресенье, 30.12.2018
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Товарооборот между Чехией и Украиной вырос более, чем на 20%

Товарооборот между Чехией и Украиной вырос более, чем на 20%
20:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Почти за год товарооборот между Чехией и Украиной вырос на 23,3%, что составляет полтора миллиарда долларов.

За 10 месяцев 2018 года товарооборот между Украиной и Чехией вырос на 23,3%, составив полтора миллиарда долларов. Об этом на своей странице в Facebook написал посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис.

"Торговля наша взяла очередную высоту: за 10 месяцев 2018 года товарооборот вырос на 23,3% до 1 млрд 565 млн долларов", - поделился дипломат.

Перебийнис надеется, что за 12 месяцев общая сумма товарооборота может достичь 2 млрд долларов.

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Согласно отчету посла, за аналогичный период 2017-го года двусторонняя торговля с Чехией составила 1 млрд 270 млн долларов, что было почти на 28% больше, чем за 10 месяцев 2016 года.

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Украина, Чехия, Товарооборот, Евгений Перебийнис.
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