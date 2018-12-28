В Чехии неизвестный захватил банк и взял 9 заложников

Новости мира: В Чехии неизвестный захватил банковское отделение и взял в заложники 9 человек, полиция во время штурма арестовала злоумышленника.

Неизвестный захватил банковское отделение в чешском городе Пржибрам, взяв в заложники 9 человек. Как сообщает чешский портал IDnes, полиция провела силовую операцию, освободив заложников и арестовав преступника.

Как заявили в полиции, неизвестный с огнестрельным оружием захватил банковское отделение около 15 часов по местному времени. При этом, уточняют в полиции, его целью было не ограбление.

"Он попал в сложную историю и хотел договориться",- говорят в полиции.

Отмечается, что после переговоров он согласился отпустить одного заложника. В 17 часов штурмовой отряд полиции взял штурмом отделение, арестовав преступника. Сообщается, что никто из заложников не пострадал.

Напомним, чешские спецслужбы считают, что за кибератаками на МИД республики стоят российские хакеры. Исходя из всех выводов, ясно, что кампания кибер-шпионажа Turla исходила со стороны российской разведслужбы ФСБ и APT28 / Sofacy (APT28 или Sofacy - хакерская группа - ред.), которые связаны с российской военной разведкой ГРУ.