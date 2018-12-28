Скачать
Пятница, 28.12.2018
НАПК утвердило правила контроля за деньгами на агитацию кандидатов в президенты
НАПК утвердило правила контроля за деньгами на агитацию кандидатов в президенты
В Украине отложили обязательную маркировку продуктов и лекарств латиницей
Обязательную маркировку товаров латиницей отложили
Менеджер Нурмагомедова: У Мейвезера нет храбрости для ММА
Менеджер Нурмагомедова: У Мейвезера нет храбрости для ММА
В конце января жители Земли смогут наблюдать необычное космическое явление
В конце января жители Земли смогут наблюдать необычное космическое явление

В Чехии неизвестный захватил банк и взял 9 заложников

В Чехии неизвестный захватил банк и взял 9 заложников
21:01 Сегодня Телеграф www.eurointegration.com.ua

Новости мира: В Чехии неизвестный захватил банковское отделение и взял в заложники 9 человек, полиция во время штурма арестовала злоумышленника.

Неизвестный захватил банковское отделение в чешском городе Пржибрам, взяв в заложники 9 человек. Как сообщает чешский портал IDnes, полиция провела силовую операцию, освободив заложников и арестовав преступника.

Как заявили в полиции, неизвестный с огнестрельным оружием захватил банковское отделение около 15 часов по местному времени. При этом, уточняют в полиции, его целью было не ограбление.

"Он попал в сложную историю и хотел договориться",- говорят в полиции.

Отмечается, что после переговоров он согласился отпустить одного заложника. В 17 часов штурмовой отряд полиции взял штурмом отделение, арестовав преступника. Сообщается, что никто из заложников не пострадал. 

Напомним, чешские спецслужбы считают, что за кибератаками на МИД республики стоят российские хакеры. Исходя из всех выводов, ясно, что кампания кибер-шпионажа Turla исходила со стороны российской разведслужбы ФСБ и APT28 / Sofacy (APT28 или Sofacy - хакерская группа - ред.), которые связаны с российской военной разведкой ГРУ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Чехия, Заложники, Задержание, Ограбление, Банковское отделение.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 "Беременная" Настя Каменских взорвала сеть
03 Маникюр 2019: шикарный зимний маникюр для длинных ногтей (Фото)
04 Зарплаты, штрафы и коммуналка: что изменится для украинцев с 1 января
05 Чем порадует погода на выходные: синоптики дали праздничный прогноз
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Чем порадует погода на выходные: синоптики дали праздничный прогноз
Синоптики рассказали, какой будет погода на Новый год
Зарплаты, штрафы и коммуналка: что изменится для украинцев с 1 января
Что изменится для украинцев с 1 января
Люди, изменившие мир: кого мы потеряли в 2018 году (Фото)
Люди, изменившие мир: кого мы потеряли в 2018 году
Лучшие ретрофильмы про Новый год и Рождество (Видео)
Лучшие ретрофильмы про Новый год и Рождество (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь