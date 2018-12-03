Спецслужбы Чехии обвинили РФ в кибератаках на МИД

Новости мира: В Чехии считают, что кибератаки на МИД страны организовали российские хакеры.

Чешские спецслужбы считают, что за кибератаками на МИД республики стоят российские хакеры. Об этом сообщает Чешское телевидение со ссылкой на обнародованный в понедельник отчет Информационной службы безопасности (BIS) за 2017 год.

"Исходя из всех выводов, ясно, что кампания кибер-шпионажа Turla исходила со стороны российской разведслужбы ФСБ и APT28 / Sofacy (APT28 или Sofacy - хакерская группа - ред.), которые связаны с российской военной разведкой ГРУ", - говорится в докладе.

В нем упоминаются 2 атаки на МИД, в ходе которых хакеры пытались проникнуть в почтовые ящики министерства с помощью "грубой силы". Одну из атак, долгосрочную, начавшуюся в начале 2016 года, чешская контрразведка считает самым серьезным случаем кибернападения в прошлом году. Злоумышленники смогли получить доступ к почтовым ящикам 150 сотрудников, из которых они копировали электронные письма, включая вложения, получив данные и списки возможных целей в других государственных учреждениях. Вторая атака была предприняла в конце 2016 года и была раскрыта в 2017.

BIS обращает внимание и на то, что российские инвесторы пытаются посредством подставных лиц получить доступ к государственным заказам стратегического значения. Служба рекомендует более тщательно следить за тем, кто является реальным владельцем компаний, принимающих участие в государственных тендерах.

Кроме того, в отчете указывается на неоправданно раздутый штат дипломатической миссии в Праге. "Широкий подход России к использованию незаявленных сотрудников разведки с использованием дипломатического паспорта продолжался", - констатируют авторы документа.

Отмечается, что Чехия – не единственная европейская страна, сталкивающаяся с подобной проблемой. По данным BIS, Россия в Чешской Республике применяет свою обычную гибридную стратегию, цель которой - ослабить НАТО и ЕС и его членов по отдельности. В гибридной стратегии идут в ход все имеющиеся инструменты, такие как шпионаж, организованная преступность или коррупция, а также использование СМИ и даже ничего не подозревающих граждан в целях дезинформации. Причем, дезинформация служит нередко цели отвлечь внимание от более важных событий. "Отдельные сегменты или компоненты гибридной стратегии могут быть только дымовой завесой, которая должна отвлекать внимание или вызвать хаос", - говорят контрразведчики.

В отчете также говорится об активизации в Чехии шпионской деятельности со стороны Китая.