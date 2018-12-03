Скачать
Понедельник, 03.12.2018
Порошенко не будет продлевать военное положение
Порошенко не будет продлевать военное положение
Украина хочет разорвать договор о дружбе с РФ: Порошенко внес в Раду закон
Украина хочет разорвать договор о дружбе с РФ: Порошенко внес в Раду закон
УЕФА запретил проводить матчи в регионах с военным положением
УЕФА запретил проводить матчи в регионах с военным положением
Ракета &quot;Союз&quot; с новым экипажем отправилась к МКС
Ракета "Союз" с новым экипажем отправилась к МКС

Спецслужбы Чехии обвинили РФ в кибератаках на МИД

Спецслужбы Чехии обвинили РФ в кибератаках на МИД
16:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: В Чехии считают, что кибератаки на МИД страны организовали российские хакеры.

Чешские спецслужбы считают, что за кибератаками на МИД республики стоят российские хакеры. Об этом сообщает Чешское телевидение со ссылкой на обнародованный в понедельник отчет Информационной службы безопасности (BIS) за 2017 год.

"Исходя из всех выводов, ясно, что кампания кибер-шпионажа Turla исходила со стороны российской разведслужбы ФСБ и APT28 / Sofacy (APT28 или Sofacy - хакерская группа - ред.), которые связаны с российской военной разведкой ГРУ", - говорится в докладе.

В нем упоминаются 2 атаки на МИД, в ходе которых хакеры пытались проникнуть в почтовые ящики министерства с помощью "грубой силы". Одну из атак, долгосрочную, начавшуюся в начале 2016 года, чешская контрразведка считает самым серьезным случаем кибернападения в прошлом году. Злоумышленники смогли получить доступ к почтовым ящикам 150 сотрудников, из которых они копировали электронные письма, включая вложения, получив данные и списки возможных целей в других государственных учреждениях. Вторая атака была предприняла в конце 2016 года и была раскрыта в 2017.

BIS обращает внимание и на то, что российские инвесторы пытаются посредством подставных лиц получить доступ к государственным заказам стратегического значения. Служба рекомендует более тщательно следить за тем, кто является реальным владельцем компаний, принимающих участие в государственных тендерах.

Кроме того, в отчете указывается на неоправданно раздутый штат дипломатической миссии в Праге. "Широкий подход России к использованию незаявленных сотрудников разведки с использованием дипломатического паспорта продолжался", - констатируют авторы документа.

НАТО готовят резолюцию против Российской Федерации

Отмечается, что Чехия – не единственная европейская страна, сталкивающаяся с подобной проблемой. По данным BIS, Россия в Чешской Республике применяет свою обычную гибридную стратегию, цель которой - ослабить НАТО и ЕС и его членов по отдельности. В гибридной стратегии идут в ход все имеющиеся инструменты, такие как шпионаж, организованная преступность или коррупция, а также использование СМИ и даже ничего не подозревающих граждан в целях дезинформации. Причем, дезинформация служит нередко цели отвлечь внимание от более важных событий. "Отдельные сегменты или компоненты гибридной стратегии могут быть только дымовой завесой, которая должна отвлекать внимание или вызвать хаос", - говорят контрразведчики.

В отчете также говорится об активизации в Чехии шпионской деятельности со стороны Китая.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Чехия, РФ, Российская Федерация, Кибератака, МИД Чехии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Порошенко: РФ может попытаться захватить Мариуполь и Бердянск
02 15 популярных сериалов, которые закроют в 2019 году
03 В Украине изменился размер пособия на ребенка: все подробности
04 Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2018: все знаки Зодиака
05 Названо количество растаможенных за неделю "евроблях"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украине газовые хранилища заполнены на 51%
В Украине газовые хранилища заполнены на 51%
В Украине стартуют масштабные сборы резервистов: что нужно знать
В Украине сборы резервистов: что нужно знать
Украинцы назвали основные проблемы страны
Украинцы назвали основные проблемы страны
Вышла замуж: известная певица поделилась свадебными фотографиями
Вышла замуж: известная певица поделилась свадебными фотографиями
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь